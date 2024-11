Τη βρίσκω με το ρίσκο: Ο Τομ Κρουζ παίζει κορώνα γράμματα τη ζωή του στα γυρίσματα του νέου «Mission: Impossible»

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του λαμπερού κόσμου του Χόλιγουντ. Όπως κι ένας από τους πλέον αμφιλεγόμενους σταρ, εξαιτίας του πάθους του με τη σαϊεντολογία. Ωστόσο, ως επαγγελματίας, ο Τομ Κρουζ θεωρείται ένας από τους καλύτερους.

Άλλωστε είναι γνωστή η εμμονή του να μην χρησιμοποιεί κασκαντέρ στις ταινίες του και να γυρίζει ο ίδιος όλες τις σκηνές, ακόμα και τις πιο δύσκολες. Και η αλήθεια είναι ότι η κινηματογραφική σειρά «Mission: Impossible» έχει πολλές ριψοκίνδυνες σκηνές.

Ωστόσο, ο 62χρονος σταρ, φαίνεται να τις απολαμβάνει όλες. Έτσι, λίγους μήνες προτού βγει στις σκοτεινές αίθουσες το όγδοο φιλμ του επιτυχημένου franchise, ο Τομ Κρουζ μας χάρισε μερικές στιγμές από τα γυρίσματα της ταινίας.

Έτσι, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μια φωτογραφία που τον δείχνει να παίρνει μια βαθιά ανάσα από τη φιάλη οξυγόνου του εκπαιδευτή του, ενώ βρίσκεται στον βυθό φωτιζόμενος στο πλάι από έντονο φως.

Ο Τομ Κρουζ μοιράστηκε τον ενθουσιασμό του, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: «Η εκπαίδευση και η προετοιμασία που κάναμε σε αυτή την ταινία είναι το αποκορύφωμα όλων όσων προηγήθηκαν. Από τα βάθη έως τους ουρανούς, ανυπομονώ να μοιραστώ περισσότερα μαζί σας».

Με τη σειρά του το συνεργείο της ταινίας αποκάλυψε ένα μέρος της προετοιμασίας του Κρουζ για τις υποβρύχιες σκηνές. Στο κλιπ, ο ηθοποιός φαίνεται εμφανώς αγχωμένος, καθώς η ομάδα τον βοηθά να προσαρμόσει τη μάσκα του ενώ στη συνέχεια μοιράζεται μια γροθιά με το πλήρωμα δείχνοντας ότι είναι έτοιμος για την έναρξη της λήψης.

Tom Cruise suiting up for an underwater stunt in 'MISSION: IMPOSSIBLE – THE FINAL RECKONING'

