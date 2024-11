Ντούα Λίπα, Τζορτζ Κλούνεϊ, Louis Vuitton: Όλοι θέλουν τον Κάλουμ Τέρνερ

H τραγουδίστρια Ντούα Λίπα και ο οίκος Louis Vuitton έχουν τα ίδια γούστα. Ο οίκος ανακοίνωσε τον Κάλουμ Τέρνερ, 34, ως τον νεότερο πρεσβευτή του brand.

Ο Βρετανός ηθοποιός θα είναι και το πρόσωπο του γαλλικού οίκου πολυτελείας γιατί εκπροσωπεί μια «νέα γενιά ταλέντου, που συνδυάζει απρόσκοπτα την τέχνη και την κομψότητα».

Ο Κάλουμ Τέρνερ έχει κερδίσει την αποδοχή των κριτικών από τη σειρά του 2019 The Capture, στην οποία έπαιξε το ρόλο ενός Βρετανού στρατιώτη που κατηγορείται για ένα έγκλημα, η αποκάλυψη του οποίου τροφοδοτεί το θρίλερ.

Το 2020 ο Τέρνερ εμφανίστηκε σε ένα ριμέικ της Έμμα της Τζέιν Όστιν, μαζί με την Άνια Τέιλορ-Τζόι και Τζός Ο Κόννορ.

Ωστόσο, το διεθνές του άνοιγμα στο κοινό έγινε με τη συμμετοχή του στις ταινίες του franchise Fantastic Beasts (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald και Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore) δίπλα από τους Έντι Ρέντμεϊν, Τζουντ Λο και Τζόνι Ντεπ.

Το 2023, ο Tέρνερ σκηνοθετήθηκε από τον Τζορτζ Κλούνεϊ στην ταινία The Boys in the Boat, την αληθινή ιστορία της ομάδας κωπηλασίας του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον που συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936 στο Βερολίνο και φέτος έχει κερδίσει κριτικούς και κοινό με τη συμμετοχή του στη μίνι σειρά Masters of the Air, το πολεμικό δράμα που συμπρωταγωνιστεί μαζί με τον κινηματογραφικό Έλβις, Όστιν Μπάτλερ.

Από τον Ιανουάριο, ο Κάλουμ Τέρνερ έχει γίνει και ένα όνομα που αγαπούν οι tabloid.

Ο Κάλουμ Τέρνερ είναι ο σύντροφος της Ντούα Λίπα.

Dua Lipa and Callum Turner in Los Angeles, California. pic.twitter.com/QqYsXB0ect — Lella Magazine (@Lellamag) January 31, 2024

Η Ντούα Λίπα στους 100 του κόσμου

Τον Απρίλιο, το Time συμπεριέλαβε την τραγουδίστρια στη λίστα του 2024 με τους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο, δηλώνοντας ότι σε έναν «σκληρό κόσμο», η Λίπα «κινείται με ελαφρότητα… τολμηρή, παιχνιδιάρικη και συνειδητοποιημένη».

Την είδηση ανακοίνωσε η ίδια μέσω Instagram και Facebook, όπου ευχαρίστησε το περιοδικό και τους συνεργάτες της. «Ευχαριστώ το TIME και ευχαριστώ τη φίλη και ηρωίδα μου Πάτι Σμιθ για τα υπέροχα λόγια», έγραψε το είδωλο της ποπ.

Η τραγουδίστρια Πάτι Σμιθ μίλησε στην Ντούα Λίπα παράλληλα με ένα προφίλ στο TIME100, γράφοντας ότι η σταρ «κινείται με ελαφρότητα σε έναν βαρύ κόσμο -τολμηρή, παιχνιδιάρικη και συνειδητοποιημένη».

Όσο για το γιατί η Ντούα Λίπα επιλέχθηκε γι’ αυτή την τιμή, η Πάτι Σμιθ συνέχισε, λέγοντας: «Πιστεύει στην οικογένεια, είναι ευγνώμων στους γονείς της και στηρίζει τα αδέλφια της. Έφυγε από το σπίτι στα 15 της για να κάνει πράξη τα μουσικά της όνειρα. Είναι ανεξάρτητη και έχει μια επιθυμία για γνώση».

Το Κόσοβο και η Λίπα

«Κατάγομαι ταυτόχρονα από δύο μέρη. Το να είμαι από το Κόσοβο είναι μεγάλο κομμάτι του εαυτού μου και το ότι πήρα την αλβανική υπηκοότητα είναι κάτι συναρπαστικό».

Για να τιμήσει τις ρίζες της, η ποπ σταρ θέλει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος και οι θαυμαστές της αντιλαμβάνονται το Κόσοβο.

«Όταν οι άνθρωποι σκέφτονται το Κοσσυφοπέδιο, δεν θέλω να σκέφτονται: «Ω, το κατεστραμμένο από τον πόλεμο Κοσσυφοπέδιο». Υπάρχουν τόσα πολλά περισσότερα σε αυτό», λέει.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Πάτι Σμιθ, η αυτοπεποίθηση της Dua Lipa αποδίδει καρπούς, δεδομένου ότι πρόσφατα δημιούργησε τη δική της εταιρεία μέσων ενημέρωσης, με τίτλο Radical22.

«Φυτεύω σπόρους για τις άλλες προσπάθειές μου σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου. Είναι για μένα ένας τρόπος να δείξω σε όλους τις άλλες πτυχές μου», τονίζει.

Η δύναμη των δύο

Η Ντούα Λίπα είναι και η ίδια παγκόσμια πρεσβευτής ομορφιάς για το YSL από το 2019.

Το ζευγάρι έχει κάνει κοινές εμφανίσεις σε διάφορες εκδηλώσεις, όπως τα Brit Awards αλλά και στο πρόσφατο φεστιβάλ Glastonbury.

Στην πρώτη επίσημη κοινή εμφάνιση της Ντούα Λίπα και του Κάλουμ Τέρνερ στο ιστορικό μουσικό φεστιβάλ επιβεβαιώθηκε ότι αυτοί οι δύο είναι το νέο ανερχόμενο ζευγάρι της showbiz.

Η εμφάνιση τους επισημοποίησε και τους μήνες φημών για τη σχέση τους στα social media.

Η Ντούα Λίπα γιόρτασε με τον Τέρνερ την πρώτη της εμφάνιση στο φεστιβάλ της Βρετανίας.