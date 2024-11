Η απροσδόκητη αριστοκρατική προέλευση του τατουάζ

Ένα νέο βιβλίο έχει ως στόχο να μας κάνει να σκεφτούμε διαφορετικά για την ιστορία του τατουάζ στην Βρετανία, αλλά και για τους αριστοκράτες της Βικτωριανής εποχής … και τους διευθυντές τραπεζών

«Υπάρχει προφανώς μια μακρά, περίπλοκη και σημαντική ιστορία που σχετίζει τα τατουάζ με τους ναύτες, αλλά και με τους εγκληματίες και τους διάφορους νεόπλουτους», εξηγεί ο Ματ Λόντερ, συγγραφέας του βιβλίου Tattoos: The Untold History of a Modern Art.

Τα τατουάζ πλέον μπορεί να βρίσκονται σε κάθε κατηγορία ανθρώπου και δεν έχουν τον underground και εξτριμ χαρακτήρα που είχαν κάποτε.

Όμως η ιστορία της πρακτικής αυτής είναι μακρά, σύμφωνα με τον Guardian.

«Το τατουάζ πέρασε από τον «άγριο» στον ναυτικό, από τον ναυτικό στον άνθρωπο της στεριάς. Έκτοτε έχει διεισδύσει σε ολόκληρο το κοινωνικό στρώμα».

«Αλλά ο κύριος λόγος που έχουμε βιομηχανία τατουάζ είναι επειδή οι πλούσιοι άνθρωποι ήθελαν να κάνουν. Ήθελα να εξερευνήσω αυτή τη βιομηχανία και πώς αναπτύχθηκε, και κυρίως να εξετάσω τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτήν».

Tattoos have an extensive history in Japan, and to truly understand the stigma behind them it is essential to be aware of their significance. The first records of tattoos were found in 5000 BC, during the Jomon period, on clay figurines depicting designs on the face and body. The… pic.twitter.com/jC6vfyhYpC

— Archaeo – Histories (@archeohistories) November 16, 2024