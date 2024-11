Στο στόχαστρο οι εκλεκτοί του Τραμπ – Απειλές για βόμβα σε τουλάχιστον τέσσερις

Πολλοί από τους υποψήφιους υπουργούς και τους διορισμένους για την επερχόμενη κυβέρνησή του Ντόναλντ Τραμπ έχουν γίνει στόχος απειλών για βόμβα, αναφέρει το FBI.

Η υπηρεσία δήλωσε ότι γνωρίζει για πολυάριθμες απειλές, καθώς και για περιστατικά «swatting». Πρόκειται για ένα είδος παρενόχλησης όπου ο παραβάτης κάνει τηλεφωνική «φάρσα» με σκοπό να στείλει τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας στο σπίτι του στόχου.

EXCLUSIVE: Nearly a dozen #Trump Cabinet nominees and administration appointees were targeted with “violent, unAmerican threats to their lives and those who live with them,” prompting a “swift” law enforcement response. https://t.co/0JJ3yV1YUI

Σε δήλωσή της, η Καρολίν Λέβιτ, εκπρόσωπος της ομάδας μετάβασης του Τραμπ, δήλωσε ότι αρκετοί άνθρωποι είχαν γίνει στόχος και «οι αστυνομικές αρχές ενήργησαν γρήγορα για να εγγυηθούν» την ασφάλειά τους.

«Χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, αρκετοί από τους υποψήφιους και τους διορισμένους στη διοίκηση του Προέδρου Τραμπ έγιναν στόχος βίαιων, αντιαμερικανικών απειλών κατά της ζωής τους και εκείνων που ζουν μαζί τους», δήλωσε.

Ούτε η Λέβιτ ούτε το FBI προσδιόρισαν ονομαστικά κάποιον από τους στόχους.

Το γραφείο της ρεπουμπλικανής Ελίζ Στέφανικ από τη Νέα Υόρκη, την οποία ο Τραμπ όρισε για πρέσβειρα των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, δήλωσε ότι η ίδια είχε δεχθεί απειλή για βόμβα.

Η αστυνομία ερευνά τα περιστατικά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της, η βουλευτής ενημερώθηκε για απειλή βόμβας στο σπίτι της ενώ οδηγούσε με τον σύζυγο και τον γιο της από την Ουάσινγκτον στη Νέα Υόρκη για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Παράλληλα, η αστυνομία της Νέας Υόρκης δήλωσε στο CBS, ότι απειλήθηκε επίσης το σπίτι του Χάουαρντ Λούτνικ, που επέλεξε ο Τραμπ για τη θέση του υπουργού Εμπορίου.

Ο Λι Ζέλντιν, τον οποίο ο Τραμπ έχει προτείνει για να γίνει διαχειριστής της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος, επιβεβαίωσε επίσης ότι έγινε στόχος, λέγοντας ότι στο σπίτι του είχε σταλεί βόμβα με «φιλοπαλαιστινιακό μήνυμα».

«Η οικογένειά μου και εγώ δεν ήμασταν στο σπίτι εκείνη τη στιγμή και είμαστε ασφαλείς», δήλωσε.

A pipe bomb threat targeting me and my family at our home today was sent in with a pro-Palestinian themed message. My family and I were not home at the time and are safe. We are working with law enforcement to learn more as this situation develops. We are thankful for the swift…

— Lee Zeldin (@LeeMZeldin) November 27, 2024