Πυροβολισμοί στην πρεσβεία του Ισραήλ στην πρωτεύουσα Αμμάν της Ιορδανίας

Μεγάλος αριθμός αστυνομικών δυνάμεων έχει περικυκλώσει την πρεσβεία του Ισραήλ στο Αμμάν της Ιορδανίας. Έχουν ακουστεί πυροβολισμοί, καθώς ένα «περιστατικό ασφαλείας» φαίνεται να εκτυλίσσεται.

Η ιορδανική αστυνομία απέκλεισε μια περιοχή κοντά στην ισραηλινή πρεσβεία στην πρωτεύουσα Αμμάν αφού ακούστηκαν πυροβολισμοί, δήλωσαν μάρτυρες την Κυριακή.

Δύο μάρτυρες δήλωσαν ότι «η αστυνομία και ασθενοφόρα έσπευσαν στη συνοικία Ραμπιά, όπου βρίσκεται η πρεσβεία, αφού ακούστηκαν σποραδικοί πυροβολισμοί».

Police are currently using drones to help find the person or people who shot at the Israel embassy in Amman, Jordan pic.twitter.com/StDlieWYbn

Η αστυνομία κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς το προσωπικό ασφαλείας διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, δήλωσε πηγή ασφαλείας στο πρακτορείο Reuters.

Η περιοχή κοντά στην αυστηρά αστυνομοκρατούμενη πρεσβεία αποτελεί εστία συχνών διαδηλώσεων κατά του Ισραήλ.

Ιορδανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη βρίσκονται τώρα στον ουρανό και σαρώνουν την άμεση περιοχή για τυχόν υπόπτους.

Η πρεσβεία είχε εκκενωθεί στις αρχές του πολέμου, συγκεκριμένα στις 19 Οκτωβρίου του 2023, μαζί με τις πρεσβείες του Μαρόκο, του Μπαχρέιν και άλλων χωρών της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, όμως δεν είναι γνωστό αν υπήρχε προσωπικό ασφαλείας ή αν είχε επιστρέψει το διπλωματικό προσωπικό.

BREAKING | Security incident reported at the Israeli embassy in Amman, Jordan.

Jordanian forces have closed off the perimeter of the embassy due to the sound of gunfire.

The embassy is most likely empty, as it was evacuated at the start of Israel’s war on Gaza last year. pic.twitter.com/iFQJqHtM39

— The Cradle (@TheCradleMedia) November 24, 2024