Σαρώνει το Ηνωμένο Βασίλειο η καταιγίδα «Bert» με αποτέλεσμα τρεις άνδρες να χάσουν τη ζωή τους στους δρόμους και χιλιάδες σπίτια να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, είχαν εκδοθεί περισσότερες από 200 προειδοποιήσεις για πλημμύρες σε Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία, ενώ από σήμερα το πρωί το Met Office εξέδωσε κίτρινες προειδοποιήσεις για βροχή και άνεμο που καλύπτουν μεγάλες εκτάσεις της χώρας.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, ισχυρή βροχή και άνεμοι που φτάνουν τα 65 μίλια/ώρα αναμένεται να πλήξουν σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο, με το Met Office να προειδοποιεί ότι οι κοινότητες μπορεί να αποκοπούν από πλημμύρες.

Εξάλλου, η βρετανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος σήμερα το πρωί έχει εκδώσει περισσότερες από 60 προειδοποιήσεις για πλημμύρες σε όλη τη χώρα. Οι συγκεκριμένες προειδοποιήσεις σημαίνουν ότι αναμένονται πλημμύρες στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι άνθρωποι θα πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα για να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τις περιουσίες τους.

#StormBert continues to bring heavy rain and strong winds this morning

Weather warnings remain in force today, so take care if you plan on travelling ⚠ pic.twitter.com/rEV5DV0SJo

— Met Office (@metoffice) November 24, 2024