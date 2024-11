Αντληση αερίου με δέσμευση άνθρακα από την BP – Επένδυση μαμούθ στην Ινδονησία

Την ανάπτυξη κοιτάσματος φυσικού αερίου στην Ινδονησία συμφώνησε η BP με την κυβέρνηση της χώρας, στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί σύστημα δέσμευσης άνθρακα. Η αξία της συμφωνίας εκτιμάται ότι ανέρχεται στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια, με τους πόρους που θα αξιοποιηθούν να υπολογίζονται στα 3 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια.

«Αυτό το έργο όχι μόνο ξεκλειδώνει έναν φανταστικό πόρο φυσικού αερίου, αλλά αντιπροσωπεύει επίσης μια ινδονησιακή πρωτιά μέσω της χρήσης του CCUS για τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης φυσικού αερίου», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Murray Auchincloss στο δελτίο τύπου για τη συμφωνία.

