Ένοχος για βιασμό ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ - Θα πληρώσει 250.000 δολάρια

Ένοχος για βιασμό και κακοποίηση κρίθηκε ο πρώην παλαιστής του UFC, Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, με το Δικαστήριο του Δουβλίνου, στην Ιρλανδία, να επιδικάζει την υπόθεση που εκτυλίχθηκε σε ξενοδοχείο της πόλης το 2018.

Συγκεκριμένα, στη Nikita Hand, θύμα κακοποίησης από τον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, επιδικάστηκε αποζημίωση 248.603 ευρώ, αναφέρει το Sky News.

Ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, συνεχίζει το βρετανικό μέσο ενημέρωσης, δεν προέβη σε κανένα σχόλιο όσο αποχωρούσε -γρήγορα- από τα δικαστήρια του Δουβλίνου μετά την απόφαση των ενόρκων το απόγευμα της Παρασκευής.

Μιλώντας έξω από το δικαστήριο μετά την απόφαση, η Nikita Hand δήλωσε ότι όλες οι εβδομάδες μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης ήταν «εφιαλτικές».

‘I want to show Freya, and every other girl and boy that you can stand up for yourself if something happens to you, no matter who the person is – and justice will be served’

Nikita Hand speaking after winning her case against Conor McGregor pic.twitter.com/ZgLP5EjGPe

— NewstalkFM (@NewstalkFM) November 22, 2024