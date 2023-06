Για τους λάθους λόγους απασχολεί για άλλη μία φορά τα φώτα της δημοσιότητας ο σταρ του UFC, Κόνορ ΜακΓρκέγκορ, καθώς κατηγορείται ότι στο περιθώριο του τέταρτου τελικού του NBA ανάμεσα στους Μαϊάμι Χιτ και τους Ντένβερ Νάγκετς βίασε μία γυναίκα.

Σύμφωνα με επιστολές που έστειλε η δικηγόρος Άριελ Μίτσελ, ο 34χρονος αθλητής επιτέθηκε σεξουαλικά στη γυναίκα αμέσως μετά το τέλος του αγώνα που έγινε την Παρασκευή (9 Ιουνίου) και στον οποίο οι Νάγκετς επικράτησαν με 108-95 των Χιτ.

Στις επιστολές τις οποίες απέκτησε το TMZ Sports, η Μίτσελ ισχυρίζεται πως ο Κόνορ ΜακΓρκέγκορ επιτέθηκε σεξουαλικά στη γυναίκα στις ανδρικές τουαλέτες του «Kaseya Center» του Μαϊάμι, ενώ όπως καταγγέλλεται η ασφάλεια των Χιτ αλλά και του NBA έπαιξαν επίσης ρόλο στην επίθεση.

Συγκεκριμένα η Μίτσελ στις επιστολές ισχυρίζεται ότι σεκιούριτι τόσο του NBA όσο και των Χιτ, «βοήθησαν» να χωριστεί η καταγγέλλουσα από τη φίλη της, αλλά και πως την ανάγκασαν να μεταβεί σε μία ανδρική τουαλέτα, όπου βρισκόταν ήδη ο ΜακΓκρέγκορ με τον σωματοφύλακά του.

Μάλιστα σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η δικηγόρος τότε ο ΜακΓκρέγκορ ξεπρόβαλε ξαφνικά και «έσπρωξε τη γλώσσα του στο στόμα του θύματος και τη φίλησε επιθετικά».

Όπως αναφέρουν οι επιστολές η γυναίκα που καταγγέλλει τον Ιρλανδό αθλητή κατάφερε να απομακρύνει τον ΜακΓκρέγκορ από πάνω της, λέγοντάς του ότι έπρεπε να ουρήσει, ωστόσο στη συνέχεια ο 34χρονος φέρεται πως την ανάγκασε να κάνει στοματικό σεξ μαζί του, ενώ στη συνέχεια κατηγορείται ότι άρπαξε τη γυναίκα και την εγκλώβισε στον τοίχο, προσπαθώντας να σοδομίσει σε βάρος του.

Σύμφωνα με τις επιστολές η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει ρίχνοντας επανειλημμένα αγκωνιές στον ΜακΓκρέγκορ, ωστόσο φέρεται να έφυγε από το σημείο τόσο βιαστικά, που άφησε το πορτοφόλι της στο σημείο που φέρεται να έγινε ο βιασμός.

Μάλιστα σύμφωνα με τη Μίτσελ οι σωματοφύλακες του Κόνορ ΜακΓκρέγκορ κράτησαν «όμηρο» το πορτοφόλι μέχρι η γυναίκα να τους εκλιπαρήσει να το επιστρέψουν.

Η γυναίκα τελικά κατάφερε να διαφύγει και στη συνέχεια ανέφερε την επίθεση στις τοπικές Αρχές το πρωί της Κυριακής (την επόμενη δηλαδή του αγώνα). Όπως αναφέρει η Μίτσελ ένας αξιωματούχος την ενθάρρυνε να αναζητήσει νομική βοήθεια.

Στις επιστολές της Μίτσελ αναφέρει πως το φερόμενο θύμα επιδιώκει συμβιβασμό τόσο με το NBA όσο και με τους Χιτ και τον ΜακΓκρέγκορ, αντί για μια δικαστική διαμάχη.

Πάντως από την πλευρά του ο ΜακΓκρέγκορ αρνείται τα πάντα και σε δήλωσή που εξέδωσαν την Πέμπτη «οι κατηγορίες είναι ψευδείς», ενώ ο πελάτης τους «δεν πρόκειται να τρομοκρατηθεί».

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε η δικηγόρος της καταγγέλλουσας μιλώντας στη Daily Mail, η γυναίκα έχει παραδώσει ρούχα τα οποία φέρουν το DNA του ΜακΓκρέγκορ. Όπως ανέφερε η γυναίκα και ο 34χρονος σταρ του UFC συναντήθηκαν στον αγώνα εκείνο το βράδυ.

Ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ τράβηξε και για έναν ακόμα λόγο τα φώτα της δημοσιότητας στον τέταρτο τελικό καθώς κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου επιτέθηκε και γρονθοκόπησε τον Μπάρνι, τη μασκότ των Χιτ βγάζοντάς τη νοκ άουτ.

Ο ίδιος υποστήριξε πως επρόκειτο για ένα σκερτς στο πλαίσιο προώθησης σπρέι ανάρρωσης και πως η μασκότ δεν χτυπήθηκε.

