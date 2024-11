Η Παμ Μπόντι, η νέα επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για επικεφαλής του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ήταν η πρώτη γυναίκα γενική εισαγγελέας της Φλόριντα, αλλά ίσως είναι πιο γνωστή τα τελευταία χρόνια ως πιστή υποστηρίκτρια του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Μπόντι ως υποψήφια για υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την Πέμπτη, λίγες ώρες αφότου ο Ματ Γκέιτς —η αρχική επιλογή του— αποσύρθηκε από τη διαδικασία μετά από κατηγορίες εναντίον του για σεξουαλική παρενόχληση.

«Είμαι περήφανος που ανακοινώνω την πρώην γενική εισαγγελέα της Μεγάλης Πολιτείας της Φλόριντα, Παμ Μπόντι, ως την επόμενη γενική εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Παμ ήταν εισαγγελέας για σχεδόν 20 χρόνια, όπου ήταν πολύ αυστηρή με τους βίαιους εγκληματίες», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Η 59χρονη Μπόντι είναι επί χρόνια σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ.

2 more days – Vote to Make America Great Again. He is fighting for all of us and our great country. 🇺🇸 pic.twitter.com/DLMTC1IttU

— Pam Bondi (@PamBondi) November 3, 2024