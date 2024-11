Δεν πάει πουθενά ο Γκουαρντιόλα: Συμφώνησε και ανανεώνει με τη Μάντσεστερ Σίτι!

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα μπορεί όλο το τελευταίο διάστημα να ακουγόταν ότι το καλοκαίρι που έρχεται θα αποχωρήσει από την Αγγλία και τη Μάντσεστερ Σίτι, όμως όλα δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη ανατροπή και θα παραμείνει στους «πολίτες».

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο αλλά και τον Ντέιβιντ Όρνσταϊν, ο Πεπ Γκουαρντιόλα αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο επέκτασης με την Μάντσεστερ Σίτι, μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Η επίσημη ανακοίνωση που θα επιβεβαιώσει το νέο συμβόλαιο του Καταλανού με τους «πολίτες» αναμένεται τις επόμενες ημέρες, ενώ δεν αποκλείεται να οριστικοποιηθεί ακόμη και την Τετάρτη.

Έτσι, ο Πεπ πρόκειται να συμπληρώσει (τουλάχιστον) μια δεκαετία στην Premier League, παραμένοντας στην ομάδα που έχει θητεύσει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη για ακόμη μία χρονιά.

Αυτό σημαίνει ότι μπαίνει ένα τέλος στο σενάριο που ήθελε τον Γκουαρντιόλα να αποχωρεί στο τέλος της σεζόν όπως έγινε και με τον διευθυντή ποδοσφαίρου των «πολιτών» Τσίκι Μπεγκιριστάιν.

Αξίζει να σημειωθεί πως η αποχώρηση του Μπεγκιριστάιν και η άφιξη του αντικαταστάτη του Ούγκο Βιάνα από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας συνέβη τον περασμένο Οκτώβριο, όμως ο Πεπ θα συνεργαστεί εκτός συγκλονιστικού απροόπτου με τον Πορτογάλο.

