Η Πάρις Χίλτον πιστεύει ότι 18 χρόνια πριν, αυτή και η Μπρίτνει Σπίαρς εφηύραν τη selfie. Kάνει λάθος

H Πάρις Χίλτον της δυναστείας των Χίλτον και η φίλη της Μπρίτνεϊ Σπίαρς επινόησαν τα selfie -ή τουλάχιστον αυτό υπερασπίστηκε η τραγουδίστρια, επιχειρηματίας, μητέρα και κληρονόμος στην πρόσφατη ανάρτηση της στο Instagram που συνοδεύει με το hashtag #iconsonly.

Η Πάρις Χίλτον μοιράστηκε μερικές selfie της με την φίλη της Μπρίτνεϊ Σπίαρς από το 2006 όταν και η τότε σταρ των τηλεοπτικών ριάλιτι πόζαρε για να ξεκινήσει η μανία των selfie online.

Η 43χρονη ανάρτησε τις τρεις selfie της συνοδεύοντας τες με τη λεζάντα: «Πριν από 18 χρόνια, σήμερα η @BritneySpears και εγώ εφηύραμε τη Selfie».

Στις φωτογραφίες, η Πάρις Χίλτον φοράει γκρι φανελάκι, και η Σπίαρς, 42 ετών, φοράει ένα λευκό πουκάμισο. Σε δύο από τις φωτογραφίες, το δίδυμο χαμογελά αλλά στην τελευταία, οι δυο τους επιδίδονται σε duck face.

View this post on Instagram A post shared by Paris Hilton (@parishilton)

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Πάρις Χίλτον ισχυρίζεται ότι αυτή και η Μπρίτνεϊ Σπίαρες «εφηύραν τη selfie». Κάτι ανάλογο είχε υπερασπιστεί και τον περασμένο Νοέμβριο.

Τότε είχε αναρτήσει στο X (πρώην Twitter) την τοποθέτηση: «Στη δεκαετία του 2000, εφηύρα τη selfie. Τι έκανες με την εφεύρεσή μου από τότε;!»

Η Χίλτον εξήγησε τους λόγους για τους οποίους διεκδικεί την επινόηση και καθιέρωση των selfie σε μια συνέντευξη του 2017 στο περιοδικό W.

«Νομίζω ότι έχω μια selfie από όταν ήμουν μικρό παιδί, με κάμερα μιας χρήσης» είχε πει.

Η Πάρις Χίλτον κάνει λάθος

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, η «πρώτη selfie» πιστεύεται ότι τραβήχτηκε από τον Ρόμπερτ Κορνίλιους στην αυλή του σπιτιού του το 1839. «Η λήψη αυτού του πορτρέτου είναι εκπληκτική», είπε η Ρέιτσελ Βέτζελ του Τμήματος Συντήρησης της Βιβλιοθήκης. «Η λήψη αυτής της αυτοπροσωπογραφίας είναι είναι απίστευτα σημαντική» έχει πει.

Η ίδια η λέξη «selfie» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 2000, σύμφωνα με το The Oxford Dictionary, το οποίο πρόσθεσε επίσημα τη λέξη το 2013. Και πριν επινοηθεί η λέξη, μια ιαπωνική εταιρεία δημιούργησε το πρώτο selfie stick.

Βέβαια οι φωτογραφίες των Χίλτον και Σπίαρς παραμένουν ένα πρώιμο παράδειγμα του φαινομένου που θα καταλάμβανε τελικά τα feeds των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως, εν μέρει χάρη στον πολλαπλασιασμό των smartphones με ενσωματωμένη εμπρόσθια κάμερα μπροστά.

Επιπλέον είναι και ένα ορόσημο για την φιλία δεκαετιών των δύο.

Στα απομνημονεύματά της το 2023 The Woman in Me, η Σπίαρς αναφέρθηκε στην Πάρις Χίλτον γράφοντας: «Ποτέ δεν ήταν τόσο άγρια ​​όσο έλεγε ο Τύπος» και ευχαρίστησε τη κληρονόμο για τα χρόνια φιλίας που τις συνδέει.

View this post on Instagram A post shared by Paris Hilton (@parishilton)

Από την πλευρά της η Χίλτον είπε στο PEOPLE τον Οκτώβριο του 2023 ότι ήταν «τόσο περήφανη» για την Σπίαρς «για την αφήγηση της ιστορίας της» στα απομνημονεύματά της, προσθέτοντας: «Ξέρω πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να κάνεις απομνημονεύματα γιατί πρέπει πραγματικά να βουτήξεις στη ζωή σου και να αναλογιστείς τόσα πολλά, στιγμές από τη ζωή σου που είμαι σίγουρη ότι δεν θέλεις καν να τις σκέφτεσαι», εξήγησε.

«Αλλά είναι πραγματικά μια τόσο θεραπευτική εμπειρία και η συγγραφή του βιβλίου μου, [Paris: The Memoir], έχει αλλάξει τη ζωή μου με πολλούς τρόπους» πρόσθεσε. «Είμαι περήφανη για το πόσο δυνατή γυναίκα είναι», είπε.