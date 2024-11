Σαρλ Ντιμόν: Πέθανε ο συνθέτης του θρυλικού «Non, Je ne Regrette Rien» που τραγούδησε η Εντίθ Πιάφ

Ο Σαρλ Ντιμόν, περισσότερο γνωστός για τη σύνθεση του τραγουδιού «Non, je ne regrette rien», έφυγε από τη ζωή εχθές (17/11/2024) σε ηλικία 95 χρόνων.

Ο Ντίμον, ένας ελάχιστα γνωστός μουσικός και τρομπετίστας, ήταν 31 ετών όταν, μαζί με τον στιχουργό Μισέλ Βοκέρ, χτύπησε την πόρτα της πιο γνωστής ίσως τραγουδίστριας της Γαλλίας στη λεωφόρο Λανς στο Παρίσι τον Οκτώβριο του 1960.

«Είχε ήδη πει όχι σε τρία τραγούδια μου», δήλωσε το 2013. «Δεν ήθελα να επιστρέψω, αλλά ο Μισέλ με έπεισε». Αρρωστημένη και εξαντλημένη, η Εντίθ Πιάφ, η οποία είχε καταρρεύσει στη σκηνή μήνες νωρίτερα και θα πέθαινε τρία χρόνια αργότερα, δεν ήταν διατεθειμένη να τους δει.

Τελικά, όμως, ενέδωσε και ο Ντιμόν έπαιξε το τραγούδι δύο φορές. «Με ρώτησε, αν ήμουν πραγματικά εγώ ο συνθέτης» ανέφερε. «Είπα ναι. Μου ζήτησε να το παίξω και τρίτη φορά, οπότε το έκανα και η διάθεσή της άλλαξε. Με κοίταξε διαφορετικά».

»Μου είπε: μην ανησυχείς, νεαρέ μου. Αυτό το τραγούδι θα κάνει το γύρο του κόσμου και θα ανοίξω την επόμενη συναυλιακή μου περιοδεία με αυτό».

Η Πιάφ ηχογράφησε το τραγούδι τον επόμενο μήνα και το ερμήνευσε ζωντανά στην αίθουσα συναυλιών «Ολύμπια» τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

«Η μητέρα μου με γέννησε, αλλά η Εντίθ Πιάφ με έφερε στον κόσμο»

Το Non, Je ne Regrette Rien (Όχι, δεν μετανιώνω για τίποτα) έμελλε να πουλήσει 800.000 αντίτυπα, να περάσει επτά εβδομάδες στην κορυφή των γαλλικών charts και να γίνει ένα από τα πιο γνωστά γαλλικά τραγούδια όλων των εποχών, που ηχογραφήθηκε σε τουλάχιστον δώδεκα γλώσσες.

«Η μητέρα μου με γέννησε, αλλά η Εντίθ Πιάφ με έφερε στον κόσμο», δήλωσε ο Ντιμόν στο Agence-France Presse σε συνέντευξή του το 2015. «Χωρίς εκείνη, δεν θα είχα κάνει ποτέ όλα όσα έκανα, ούτε ως συνθέτης ούτε ως τραγουδιστής».

Το τραγούδι, το οποίο ξεκινά με το «No, nothing at all / No, I regret nothing», περιγράφει πώς η τραγουδίστρια έχει απεμπολήσει το παρελθόν της και δεν νοιάζεται καθόλου γι’ αυτό, γιατί «Ma vie, mes joies / Aujourd’hui, ça commence avec toi» («Για τη ζωή μου, για τις χαρές μου / Σήμερα, ξεκινά με σένα»).

«That’s me! Αυτή είναι η ζωή μου», φέρεται να είπε η Πιάφ για το τραγούδι. Ο Ντιμόν έγραψε άλλα 30 τραγούδια γι’ αυτήν πριν από τον θάνατο της τραγουδίστριας στα 48 της χρόνια, ενώ στη συνέχεια έκανε μια επιτυχημένη καριέρα ως συνθέτης και ερμηνευτής, κάνοντας μια τελευταία εμφάνιση επί σκηνής στο Παρίσι το 2019.

Οι αγγλικές εκδόσεις του Non, Je ne Regrette Rien έχουν ηχογραφηθεί από πολλούς ερμηνευτές, όπως η Πιάφ, η Σίρλεϊ Μπάσι και η Ελέιν Πέιτζ, ενώ το τραγούδι είναι επίσης αγαπημένο της Γαλλικής Λεγεώνας των Ξένων και εμφανίζεται σε πολλές ταινίες και διαφημίσεις.

Η φράση χρησιμοποιείται επίσης συχνά από άτομα που επιθυμούν να υπερασπιστούν τις πράξεις τους, όπως ο πρώην καγκελάριος της Βρετανίας Νόρμαν Λαμόντ, ο οποίος τη χρησιμοποίησε μετά την κρίση της στερλίνας του Ηνωμένου Βασιλείου το 1992 και την αποχώρησή του από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών.

*Με πληροφορίες από: The Guardian | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Kévin Regniez | YouTube