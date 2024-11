Jerusalem Post: Γυναίκες έστειλε στη μάχη το Ισραήλ – Ποια η αποστολή τους

Δεδομένου ότι το Ισραήλ έχει αποδείξει ότι μπορεί να συγκεντρώνει και να αξιοποιεί πληροφορίες εναντίον αντίπαλων στόχων, ο ισραηλινός στρατός αξιοποιεί ήδη στον πόλεμο στον Λίβανο για πρώτη φορά και γυναίκες.

Όπως αναφέρει η Jerusalem Post, πριν λίγες εβδομάδες, ο αρχηγός της Βόρειας Διοίκησης υποστράτηγος, Όρι Γκόρντιν ενέκρινε για πρώτη φορά στην ιστορία του Ισραήλ, την ανάπτυξη μιας ομάδας γυναικών για μια ειδική αποστολή.

Από την έναρξη του πολέμου, η ομάδα πληροφοριών μάχης, αποτελούμενη από γυναίκες στρατιώτες, είχε σταθμεύσει κοντά στα συριακά σύνορα και στην περιοχή Mount Dov.

Τα καθήκοντά τους περιελάμβαναν τη συλλογή πληροφοριών, τον εντοπισμό τρομοκρατών, τη δημιουργία μιας λίστας στόχων και την καθοδήγηση πυρών από χερσαίες και εναέριες δυνάμεις για την εξουδετέρωση απειλών και την εξάρθρωση υποδομών της Χεζμπολάχ.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την ίδρυση του Ισραήλ, το 1948, -και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990-, καμία γυναίκα δεν επιτρεπόταν να υπηρετήσει σε θέσεις μάχης, εκτός από ένα σύντομο διάλειμμα τη δεκαετία του 1950.

Ωστόσο, αυτό το ταμπού έσπασε η μονάδα Caracal, το μοναδικό γυναικείο τάγμα στον Ισραηλινό Στρατό που αποτελείται κατά 2/3 από γυναίκες.

«Σε μια περίπτωση, καθοδηγήσαμε πυρά αρμάτων μάχης με βάση τις φωτογραφίες μας»

Το τάγμα Caracal ιδρύθηκε το 2000 για να περιπολεί στα νότια σύνορα του Ισραήλ με την Αίγυπτο για λαθρέμπορους ναρκωτικών και τρομοκράτες εισβολείς.

Αργότερα δημιουργήθηκαν τρεις επιπλέον μικρά μονάδες: το τάγμα Lions of Jordan το 2014, το τάγμα Bardelas ή Cheetah το 2015 και το τάγμα Lions of the Valley το 2017. Η επίλεκτη μονάδα κομάντο K9, Oketz, στρατολογεί επίσης γυναίκες ως εκπαιδευτές σκύλων και στρατιώτες.

Ωστόσο, αυτή η ειδική μονάδα που επιχειρεί στον Λίβανο έχει στόχο αποκλειστικά να ξεσκεπάσει τη Χεζμπολάχ. Η ομάδα αρχικά σχεδίαζε να παραμείνει πίσω από τις γραμμές του εχθρού για περισσότερες από 24 ώρες κοντά σε ένα χωριό με γνωστή δραστηριότητα της Χεζμπολάχ. Ωστόσο, μια απροσδόκητη φωτιά ξέσπασε στην περιοχή, αναγκάζοντας την εκκένωση τους μετά από 12 ώρες. «Η υποχώρηση μέσα από πυκνή βλάστηση ήταν μεγάλη πρόκληση», σημείωσαν.

Αναλογιζόμενοι την αποστολή, οι στρατιώτες είπαν ότι εστίασαν αποκλειστικά στην απόκρυψη της θέσης τους και στη συλλογή πληροφοριών. Μόνο με την επιστροφή τους στο Ισραήλ επεξεργάστηκαν πλήρως τη σοβαρότητα της επιχείρησης τους.

Η δεκανέας 21χρονη Τεχίλα από το τάγμα «Αετός», περιέγραψε την εμπειρία της σε διάφορες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης ατόμων που συνδέονται με τρομοκρατικές δραστηριότητες. «Νότιο Λίβανο; Μπήκαμε με τα πόδια. To τι βάρος κουβαλήσαμε; Πάρα πολύ», είπε γελώντας. «Περίπου το 40% του σωματικού μας βάρους. Ετοιμαζόμασταν για μια μεγάλη ενέδρα».

Η δεκανέας 20χρονη Σαχί, εξήγησε την επιμελητεία της αποστολής: «Περπατήσαμε περίπου 1,5 χλμ. στον Λίβανο, δημιουργήσαμε μια θέση στο πεδίο, διατηρήσαμε το καμουφλάζ και ξεκινήσαμε τη συλλογή πληροφοριών χρησιμοποιώντας εργαλεία παρατήρησης. Επιχειρησιακά, μπήκαμε σε περιοχές ανέγγιχτες από τις ισραηλινές δυνάμεις από τον Δεύτερο Πόλεμο του Λιβάνου».

Όπως αναφέρουν οι ένστολες, εντόπισαν σημαντικές θέσεις αντιαρματικών πυραύλων, κτίρια που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ και ακριβείς τοποθεσίες στόχων. «Σε μια περίπτωση, καθοδηγήσαμε πυρά αρμάτων μάχης με βάση τις φωτογραφίες μας. Οι εικόνες που τραβήξαμε ενοχοποιούσαν άμεσα τη Χεζμπολάχ, επιδεικνύοντας τα όπλα της μέσα σε σπίτια και χωριά. Αργότερα, επιθετικά ελικόπτερα έπληξαν αυτούς τους στόχους», είπε η δεκανέας.