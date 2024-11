Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα μειώσει τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της μονάδας τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα όσα είπε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας.

Ερωτηθείς εάν μια τέτοια κίνηση είναι τελειωμένη, ο επικεφαλής της ελληνικής κεντρικής τράπεζας απάντησε «λίγο-πολύ» και ότι πιστεύει ότι «25 μονάδες βάσης είναι μια βέλτιστη μείωση».

Μιλώντας στο συνέδριο του Bloomberg «Future of Greek Finance Symposium» το οποίο διοργανώνεται στην Αθήνα, είπε επίσης ότι «θα υπάρξουν αρκετές μειώσεις» και προέβλεψε ότι «αν ο πληθωρισμός συνεχίσει να μειώνεται, όπως αναμένουμε προς το τέλος του επόμενου έτους», το κόστος δανεισμού «θα μπορούσε να είναι κοντά στο 2%».

