Ελλείψεις εργατικού δυναμικού: Η διαπραγματευτική δύναμη πίσω στους εργαζόμενους;

Οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού (labor shortages) και δεξιοτήτων αυξάνονται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως αναφέρεται και στο Social Europe.

Σχεδόν τα δύο τρίτα (63 %) των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων δήλωσαν σε πρόσφατη έρευνα ότι δεν μπορούν να βρουν εργαζόμενους με τις απαιτούμενες δεξιότητες.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντόπισε 42 επαγγέλματα που παρουσιάζουν ελλείψεις.

Για την αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων, η Επιτροπή παρουσίασε σχέδιο δράσης στο οποίο καθορίζονται τα βασικά μέτρα που θα πρέπει να λάβουν η ΕΕ, τα κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα.

Το σχέδιο αυτό θα συμβάλει στην απελευθέρωση του αναπτυξιακού δυναμικού της ΕΕ, στη στήριξη της ανταγωνιστικότητάς της και στη δημιουργία καλύτερων ευκαιριών για όλους.

Μία από τις σημαντικότερες μακροπρόθεσμες προκλήσεις είναι η γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης.

Καθώς το ποσοστό των ηλικιωμένων ατόμων αυξάνεται και τα ποσοστά γεννήσεων μειώνονται, πολλές χώρες αντιμετωπίζουν συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού.

Αυτή η δημογραφική μετατόπιση είναι ιδιαίτερα έντονη σε χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία και η Ισπανία, όπου λιγότεροι νέοι εισέρχονται στην αγορά εργασίας για να αντικαταστήσουν αυτούς που συνταξιοδοτούνται.

Επιπλέον, υπάρχει συχνά αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων που χρειάζονται οι εργοδότες και των προσόντων των διαθέσιμων εργαζομένων.

Σε πολλές περιπτώσεις, κλάδοι όπως η τεχνολογία, η μηχανική και η υγειονομική περίθαλψη αντιμετωπίζουν έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

Ενώ υπάρχει ζήτηση για επαγγελματίες με υψηλά προσόντα σε αυτούς τους τομείς, η προσφορά εργαζομένων με τις απαραίτητες δεξιότητες συχνά υπολείπεται.

Ομοίως, ορισμένοι τομείς όπως οι κατασκευές, η βιομηχανία και ο κλάδος της παροχής υπηρεσιών δυσκολεύονται να βρουν εργαζόμενους με τις κατάλληλες τεχνικές δεξιότητες λόγω της έλλειψης ευκαιριών κατάρτισης ή της δημόσιας έμφασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έναντι των δεξιοτήτων.

