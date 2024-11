Bluesky: Η πλατφόρμα που έχει υποδεχτεί πάνω 2,5 εκατομμύρια «μετανάστες» του X;

Μπορεί να έχετε δει τη λέξη «Bluesky» να εμφανίζεται πρόσφατα στις σελίδες σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να αναρωτηθήκατε για τι πράγμα μιλάει ο κόσμος.

Πρόκειται για μια εναλλακτική πλατφόρμα στο X του Έλον Μασκ και όσον αφορά το χρώμα και το λογότυπό της, μοιάζει αρκετά.

Η Bluesky απέκτησε περίπου 2,5 εκατομμύρια νέους χρήστες την περασμένη εβδομάδα, αυξάνοντας το σύνολο των χρηστών της σε περισσότερους από 16 εκατομμύρια.

Τι είναι λοιπόν και γιατί γίνονται τόσοι πολλοί άνθρωποι μέλη;

Το Bluesky περιγράφει τον εαυτό του ως «social media όπως θα έπρεπε να είναι», αν και μοιάζει με άλλους ιστότοπους.

Οπτικά, μια μπάρα στα αριστερά της σελίδας δείχνει όλα όσα θα περίμενε κανείς – αναζήτηση, ειδοποιήσεις, αρχική σελίδα και ούτω καθεξής.

Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα μπορούν να δημοσιεύουν, να σχολιάζουν, να αναδημοσιεύουν και να κάνουν like στα αγαπημένα τους πράγματα.

Με απλά λόγια, μοιάζει με το πώς έμοιαζε το X, πρώην γνωστό ως Twitter.

Η κύρια διαφορά είναι ότι το Bluesky είναι αποκεντρωμένο. Αυτός είναι ένας περίπλοκος όρος που ουσιαστικά σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να φιλοξενήσουν τα δεδομένα τους σε διακομιστές άλλους από αυτούς που ανήκουν στην εταιρεία.

Δηλαδή αντί να περιορίζονται σε έναν συγκεκριμένο λογαριασμό με το όνομα Bluesky, οι άνθρωποι μπορούν (αν θέλουν) να εγγραφούν χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό που τους ανήκει.

Αν νομίζετε ότι μοιάζει πολύ με το X, δεν θα εκπλαγείτε αν μάθετε το γιατί. Το δημιούργησε πρώην επικεφαλής του Twitter, Τζακ Ντόρσεϊ.

Είχε πει μάλιστα κάποτε ότι ήθελε το Bluesky να είναι μια αποκεντρωμένη έκδοση του Twitter που δεν θα ανήκει σε κανένα άτομο ή οντότητα.

Ωστόσο ο Ντόρσεϊ δεν είναι πλέον μέλος της ομάδας πίσω από αυτό, αφού αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο τον Μάιο του 2024.

Ο ίδιος διέγραψε εντελώς τον λογαριασμό του τον Σεπτέμβριο.

Τώρα διοικείται και ανήκει κατά κύριο λόγο στον διευθύνοντα σύμβουλο Τζέι Γκρέιμπερ ως αμερικανική εταιρεία δημόσιου συμφέροντος.

Το Bluesky υπάρχει από το 2019, αλλά μέχρι τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους ήταν μόνο για χρήστες που είχαν λάβει ειδική πρόσκληση.

Αυτό επέτρεψε στους προγραμματιστές να ασχοληθούν με όλα τα προβλήματα πίσω από το παρασκήνιο, για να προσπαθήσουν να σταθεροποιήσουν την πλατφόρμα πριν ανοίξουν τις πόρτες στο ευρύτερο κοινό.

«I didn’t realize how much I missed interacting with real humans»

many people are saying thishttps://t.co/x6v5YW0WFT pic.twitter.com/f89Xfh1uh2

— bluesky (@bluesky) November 12, 2024