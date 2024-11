Sold out το παιχνίδι της Βίρτους με τον Παναθηναϊκό

Η Βίρτους Μπολόνια ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό για την 10η αγωνιστική της Euroleague, με την ομάδα του Λούκα Μπάνκι να αναμένεται να έχει δυναμική υποστήριξη από τους φίλους της.

Όπως ανακοίνωσαν οι Ιταλοί, ο αγώνας κόντρα στους πρωταθλητές Ευρώπης θα είναι sold out, στην προσπάθεια της Βίρτους να ανατρέψει το κακό μομέντουμ και τα αρνητικά αποτελέσματα.

Our home will be 𝐏𝐀𝐂𝐊𝐄𝐃 tomorrow against @EuroLeague Champs 🔐🤍🖤 pic.twitter.com/gK0Ro1icN7

