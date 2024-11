Ρόδρι: «Δεν με πλήγωσε που έλειπαν Βινίσιους και Ρεάλ από το γκαλά για τη Χρυσή Μπάλα»

Ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι και κάτοχος της «Χρύσης Μπάλας», Ρόδρι, παραχώρησε συνέντευξη στο «El Partidazo de COPE».

Ο 28χρονος μίλησε για το σούσουρο γύρω από το γκαλά της «Χρυσής Μπάλας» την κατάσταση που βρίσκεται μετά τον τραυματισμό του αλλά και τις πιθνότητες να αγωνιστεί ξανά μέσα στην σεζόν.

Ο Ρόδρι, αφού υπέστη ρήξη χιαστών στο δεξί γόνατο, ομολόγησε ότι: «Ενιωσα λίγη δυσπιστία όταν την ώρα της απονομής του τροπαίου η μισή αίθουσα φώναξε ‘Βινίσιους, Βινίσιους!’. Εδειξαν βέβαια και πολύ σεβασμό για μένα γιατί μετά σηκώθηκαν όλοι όρθιοι και με χειροκρότησαν ».

Σχετικά με την αποχή της Ρεάλ Μαδρίτης από την τελετή, αφού οι Μαδριλένοι έμαθαν ότι ο Βινίσιους δεν θα κέρδιζε τη Χρυσή Μπάλα, ο Ρόδρι διαβεβαίωσε ότι «Δεν με πλήγωσε που δεν ήταν παρόντες. Ήταν η στιγμή μου, με την οικογένειά μου και το τελευταίο πράγμα που σκέφτηκα ήταν ο κόσμος που δεν είχε έρθει στο γκαλά».

Ο Ισπανός διεθνής δήλωσε ότι «η κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας ήταν μια τεράστια χαρά για την οικογένειά μου και για όλους. Η κατάκτησή της αλλάζει κάπως τη ζωή σου, είναι πριν και μετά. Πολλοί άνθρωποι με έχουν δώσει συγχαρητήρια, ένας από αυτούς που με έκαναν πιο ενθουσιασμένο. Είναι ο Ινιέστα, ο οποίος θα έπρεπε επίσης να έχει μια Χρυσή Μπάλα στα ντουλάπια του επειδή υπήρξε ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της χώρας μας», είπε. Και διαβεβαίωσε ότι αν είχε τη δυνατότητα να ψηφίσει, «θα διάλεγα δεύτερο τον Καρβαχάλ και τρίτο τον Βινίσιους».

«Αν έλαβα συγχαρητήρια από τη Ρεάλ; Υπήρχαν από πρώην παίκτες αυτού του συλλόγου όπως ο Νάτσο και ο Χοσέλου , με τους οποίους μοιραζόμουν τα αποδυτήρια», είπε ο Ρόδρι, ο οποίος κατέστησε σαφές ότι «Δεν μου έλειψε που δεν το έκανε ο Βινίσιους. Νοιάζομαι για τον εαυτό μου. Οι άνθρωποι, η οικογένειά μου και η ομάδα μου. Δεν θα είχα κάνει αυτό που έκανε η Ρεάλ Μαδρίτης αν δεν είχα παρακολουθήσει το γκαλά, αλλά δεν χρειάζεται να το σκεφτώ περισσότερο».

🚨🔵 Rodri: “I feel I can return already THIS season, yes. It’s possible and I can make it happen”.

“I’m recovering now, no pressure… it’s important to recover in the best way”.

“But the season is long, there’s the new Clubs’ World Cup… I can do it”, told @partidazocope. pic.twitter.com/qXBOEzedaV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2024