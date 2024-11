«Captain America: Brave New World»: Νέο trailer και Χάρισον Φορντ σε ρόλο έκπληξη

Το ημερολόγιο έγραφε 26 Απριλίου 2019 όταν ο Captain America που είχα όλοι γνωρίσει οκτώ χρόνια πριν, έφτανε στο τέλος του. Στην τελευταία σκηνή του «Avengers: Endgame», ο Στιβ Ρότζερς, αφού πρώτα έβαλε τα Πετράδια της Αιωνιότητας στη θέση τους, αποφάσισε να μην επιστρέψει στο μέλλον, αλλά μείνει πίσω και να αφήσει τον χρόνο να περάσει – και να γευτεί τη ζωή που έχασε στον πάγο.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι χάθηκε για πάντα. Το 2021 ο πρώτος υπερήρωας έκανε ξανά την εμφάνισή του, αυτή τη φορά στη σειρά «The Falcon and the Winter Soldier», με τον Σαμ (Falcon) να ξεκινάει τη σταδιακή μεταμόρφωσή του σε Captain America.

Και πλέον, με την κυκλοφορία του «Captain America: Brave New World» σε λίγους μήνες, αυτή η μεταμόρφωση θα έχει ολοκληρωθεί. Η ταινία αναμένεται στους κινηματογράφους τον Φεβρουάριο του 2025, τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τζούλιους Ονάχ, ενώ το σενάριο υπογράφουν οι Μάλκολμ Σπέλμαν, Ντάλαν Μιούσον και Μάθιου Όρτον.

The Red Hulk is Unleashed in New Trailer For CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD

Link: https://t.co/YmvBIKYSkJ pic.twitter.com/7BK9j2RHov

— GeekTyrant (@GeekTyrant) November 9, 2024