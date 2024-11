Super model & role model, η Τζίτζι Χαντίντ είναι φαινόμενο. Ένσταση;

Ας είναι τα πράγματα ξεκάθαρα από την αρχή. Η Τζίτζι Χαντίντ, το top model νέας γενιάς που μεγάλωσε μέσα στη βιομηχανία μόδας που την έχει δει να εξελίσσεται με μεγάλη ευελιξία είναι και ένα μοντέλο-φαινόμενο της εποχής της.

Χωρίς να χάνει στιγμή τον ορίζοντα και στοχοπροσηλωμένη στο πλάνο της, η Τζίτζι Χαντίντ έχει γίνει η πιο ισχυρή της γενιάς της στο χρηματιστήριο της μόδας, και αυτό δεν εκπλήσει κανέναν. Ήξερε τόσο η ίδια όσο και οι άνθρωποι του χώρου ότι αυτό το κορίτσι από νωρίς θα κέρδιζε τρόπαια επάνω και κάτω από την πασαρέλα.

Ήταν 6 Ιουνίου του 2017 όταν στο Λονδίνο, στην ετήσια τελετή Γυναικών της Χρονιάς του περιοδικού Glamour η Τζίτζι Χαντίντ βραβεύθηκε ως μία από τις εκλεκτές της βραδιάς.

Ανάμεσα τους ονόματα κραταιά και καθιερωμένα. Η ηθοποιός Νικόλ Κίντμαν, η αστροναύτης Πέγκι Ουίτσον και μια μικρή, 22χρονη από την Καλιφόρνια. Η Τζίτζι Χαντίντ, ένα εκκολαπτόμενο supermodel τη στιγμή της βράβευσης της αποδε΄χθηκε την τιμή από τη Σερένα Ουίλιαμς και αποφάσισε να ευχαριστήσει από το βήμα τους ανθρώπους που συνέβαλαν στην επιτυχία της.

Καρίν Ρόιφελντ, Τομ Φορντ, Άννα Ουίντουρ, Τζέρεμι Σκοτ, Τόμι Χίλφιγκερ, Ντονατέλα Βερσάτσε, Καρλ Λάγκερφελντ, Νταϊάν Φον Φίρστενμπεργκ, Στίβεν Μαιζέλ, Πατρίκ Ντεμαρσελιέ, Μάριο Σορέντι… Η λίστα ήταν μεγάλη, τα μεγαλύτερα ονόματα της μόδας ήταν ήδη συνεργάτες της.

Ένα χρόνο πριν είχε αναδειχθεί σε International Model από το British Fashion Council.

Και η Τζίτζι Χαντίντ ήταν μόλις 22 ετών.

Από την είσοδό της στο ναό του μόντελινγκ IMG Models το 2013, είχαν περάσει τέσσερα χρόνια σκληρής δουλειάς και η Τζίτζι Χαντίντ μπορούσε να είναι ήδη υπερήφανη για όλα όσα είχε κατακτήσει με τον επαγγελματισμό της σε μια καριέρα που αν και έμοιαζε να είναι στο ξεκίνημα της, στην πραγματικότητα ήταν στην πιο ώριμη φάση της.

Σήμερα η Τζίτζι Χαντίντ είναι μητέρα, μια υπερδύναμη από μόνη της στον κόσμο του στιλ, αδεφλή της επίσης επιδραστικής Μπέλα Χαντίντ και με 77,9 εκατομμύρια followers στο Instagram (μόνο, δεν συνυπολογίζουμε τα άλλα κανάλια κοινωνικής της δικτύωσης) μετράει την ηγεμονία της με νούμερα (περισσότερα από 70 εξώφυλλα σε περιοδικά μόδας) και συμβόλαια με αστρονομικά ποσά που τα φέρνει όλα πίσω.

Όταν η Τζίτζι προωθεί ένα προϊόν ή μια τάση, το κοινό θα ακολουθήσει. Αποδειδειγμένα.

Η Τζίτζι Χαντίντ έχει 27 χρόνια καριέρας στη μόδα. Η ενσάρκωση του αμερικανικού ονείρου, είναι η κόρη του Μοχάμεντ Χαντίντ, ενός πρόσφυγα από την Παλαιστίνη που έγινε εκατομμυριούχος κατασκευάζοντας εντυπωσιακά ακίνητα και της Γιολάντα Χαντίντ, κόρη ενός Ολλανδού αγρότη που έγινε μοντέλο και μετά σταρ της τηλεοπτικής εκπομπής Real Housewives of Beverly Hills.

Με τη μητέρα της ως πρώτο ατζέντη στην καριέρα της πριν καν γνωρίζει ότι την είχε ξεκινήσει η Τζίτζι Χαντίντ πόζαρε για το Baby Guess, σε ηλικία μόλις δύο ετών. Οι υπόλοιπες μπράντες ακολούθησαν.

Παραμυθένια καθιέρωση

Δεκαεπτά χρόνια αργότερα, το απαιτητικό και έμπειρο μάτι της Καριν Ρόιτφελντ είδε στην Τζίτζι Χαντίντ το ιδανικό κορίτσι για την έκδοση της CR Fashion Book μετά τη θητεία της στις Vogue του κόσμου.

Με τίτλο Fairy Tales, αυτή η μποέμ και ανέμελη έκδοση παρουσίασε μια σέξι και ηλιόλουστη Gigi, ένα νέο πρόσωπο στη βιομηχανία και τη σύστησε για να ηγηθεί της νέας γενιάς των super model. Πριν τις Κένταλ Τζένερ, Καρα Ντελεβίν, Κάρλι Κλος και Τέιλορ Χιλ υπήρξε η Τζίτζι Χαντίντ.

Αθλητική και με αδιαμφισβήτητη φυσική γοητεία, η Τζίτζι Χαντίντ είναι ο ορισμός μιας καθαρής ομορφιάς νέας κοπής. Αυτό επικοινωνεί με τις καμπάνιες της, αυτό κάνει με τις αναρτήσεις της στα social media της.

Στα τελευταία η Τζίτζι Χαντίντ δείχνει την κανονικότητα της. Ενθουσιάζεται με το φαγητό και κάνει viral μια συνταγή με ζυμαρικά και βότκα και καλωσορίζει τους followers της σε παρασκήνια της εβδομάδας μόδας.

Εκοικειωμένη με τον προβολέα και άνετη με το κοινό δείχνει ότι είναι πραγματικά αστεία όταν μοιράζεται ένα ζουμερό χάμπουργκερ με τον Τζίμι Φάλον στο talk show του ή όταν υπερασπίστηκε με άνεση και αποφασιστικότητα μια φαρσέρ κωμικό στο σόου της Chanel του 2020.

Η Marie S’Infiltre όπως είναι το καλλιτεχνικό της όνομα, πέρασε από τους άνδρες ασφαλείας του σόου και ανέβηκε στην πασαρέλα, μαζί με τα μοντέλα, τα οποία συνέχισαν τη δουλειά τους διακωμωδώντας την εκδήλωση.

Η Χαντίντ την πλησίασε και άρχισε να της μιλά και να την οδηγεί προς την έξοδο. Η Youtuber και κωμικός σε δηλώσεις της είπε πως δεν της άρεσε η συμπεριφορά του νεαρού μοντέλου. «Η Τζίτζι ήταν εκνευρισμένη και φέρθηκε κάπως επιθετικά προς το πρόσωπό μου. Προφανώς και δεν κατάλαβε την κωμική μου πράξη. Πάντως, μπορώ να την καταλάβω και συνεχίζω να την αγαπώ παρά τα όσα έγιναν». Ο τύπος έγραψε ότι η Τζίτζι Χαντίντ έσωσε τη μόδα από ένα άκυρο, γελοίο τρολάρισμα και υπερασπίστηκε το χώρο της με πυγμή.

Πρωταγωνίστρια σε δημοφιλής καμπάνιες σε όλη την κλίμακα των προϊόντων -από καλλυντικά με τη Maybelline New York σε sneakers της Reebok ή σατέν και εσώρουχα της Victoria’s Secret και από τα casual ρούχα του Tommy Hilfiger στους οίκους πολυτέλειας Tom Ford, Chanel, Balmain και Versace- η Τζίτζι Χαντίντ φέρνει αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ότι κάνει πωλήσεις!

«Δεν είσαι το τυπικό κορίτσι στην πασαρέλα, αλλά αυτό είναι που θα σε κάνει υπέροχη» της είπε η Ντονατέλα Βερσάτσε με μια σχεδόν μητρική φροντίδα σε συνέντευξη τους στο Interview Magazine.

Αυθεντική και ισχυρή, η Τζίτζι Χαντίντ έφερε τη σύμμαχο και αδελφό της Μπέλα Χαντίντ στο χώρο, καθιερώνοντας την και έτσι τα δύο κορίτσι χτίζουν πολύ διαφορετικές fashion ταυτότητές τους με τις συμμαχίες τους στη μόδα να είναι γεγονότα από μόνα τους ενώ οι καριέρες τους είναι εξίσου επιτυχημένες και διακριτές.

Το 2024 σηματοδοτεί τη δέκατη επέτειο της διεθνούς καριέρας της. Μια δεκαετία ονείρων και σκληρής δουλειάς που το supermodel αναπολεί με σοφία.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό W, είπε:

«Όταν βάζω πολύ συγκεκριμένους στόχους, μερικές φορές έχω ένα τούνελ γεμάτο σχέδια μπροστά μου. Με τα χρόνια, έμαθα ότι απολαμβάνω τη διαδικασία περισσότερο όταν επικεντρώνομαι στην παρούσα στιγμή, στο τώρα».

Στον απόηχο ενός lockdown που σημαδεύτηκε από τον ερχομό του πρώτου της παιδιού, η Τζίτζι Χαντίντ προχωρά.

Δημιουργεί μια δική της επωνυμία με προϊόντα από κασμίρ το 2022, τη Guest in Residence, δημιουργεί ένα leitmotif στην καριέρα της και πλέον χρησιμοποιεί την 360° εμπειρία της στον κλάδο ως επιχειρηματίας και δημιουργική διευθύντριαλλά και ως παρουσιάστρια του διαγωνισμού μόδας στο Netflix, το Next in Fashion.

Έχοντας πλέον κατακτήσει το δικαίωμα να να επιλέγει τα συμβόλαιά της ως μούσα επενδύοντας σε ετικέτες που εκτιμάει η Τζίτζι Χαντίντ θέλει να είναι μια μούσα για την αιώνια μποέμ Isabel Marant, την preppy και ευπώλητη Miu Miu, τη λαμπερή γυναίκα-κορίτσι του Jacquemus και πιο πρόσφατα, το χρυσό κορίτσι του ιστορικού οίκου Rabanne.

Στο εντυπωσιακό εξώφυλλο για το τεύχος Νοεμβρίου του Harper’s Bazaar France, η Τζίτζι Χαντίντ, ετών 29 με 27 χρόνια καριέρα στον χώρο της μόδας, γιορτάζει τις νίκες της.

Ένα από τα μεγαλύτερα μοντέλα του κόσμου ετών 29, η Τζίτζι Χαντίντ είναι το κορίτσι του μήνα στο εξώφυλλο του τεύχους Νοεμβρίου του Harper’s Bazaar France.

«Η ηλιόλουστη αύρα της ζεσταίνει τον χειμώνα» γράφει το περιοδικό για την επιλογή του. Δεν διαφώνησε ποτέ κανείς.