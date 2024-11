Τα πιο εμβληματικά look όλων των εποχών – Από την πριγκίπισσα Νταϊάνα ως την Μπέτι Ντέιβις

Τέσσερις πόλεις ανά σεζόν. Εκατοντάδες επιδείξεις μόδας ανά πόλη.Όλα αυτά ισοδυναμούν με χιλιάδες νέες εμφανίσεις στην πασαρέλα κάθε χρόνο. Και εκατοντάδες άλλα look εμφανίζονται στο κόκκινο χαλί και στους δρόμους, όπου φωτογραφίζονται και στη συνέχεια μεταδίδονται σε όλο τον κόσμο.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκατομμύρια χρήστες δημοσιεύουν τα outfit τους, τα οποία στην συνέχεια, αν ο αλγόριθμος τους ευνοήσει, σχολιάζονται από εκατομμύρια άλλους.

Βομβαρδιζόμαστε από εικόνες μόδας κάθε λεπτό που κάνουμε scroll στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πώς, λοιπόν, ξεχωρίζει μια εμφάνιση; Τι την κάνει να αποτυπώνεται στη συλλογική μας μνήμη και, μερικές φορές, να επηρεάζει ακόμη και τον τρόπο που ντυνόμαστε δεκαετίες αργότερα;

Το περιοδικό Harper’s Bazaar, επιθυμώντας να δώσει μια απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα που βασανίζουν πολλούς λάτρεις της μόδας, συγκέτρωσε μια ομάδα ειδικών του κλάδου, όπως η ιστορικός μόδας Valerie Steele, η στιλίστρια και μοντέλο Dara, ο image architect Law Roach, η συνιδρύτρια της Moda Operandi και καλλιτεχνική διευθύντρια του home for Tiffany & Co, Lauren Santo Domingo ώστε να μοιραστούν τις δικές τους λατρεμένες εμφανίσεις όλων των εποχών.

Ακολουθούν δέκα από τα πενήντα θρυλικά look που ξεχώρισαν οι ειδικοί του Harper’s Bazaar.

Το New Look του Christian Dior, 1947

«Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Monsieur Dior εισήγαγε το κοστούμι Bar και εγκαινίασε μια σαφώς θηλυκή σιλουέτα που έδωσε στις γυναίκες τη δυνατότητα να αγκαλιάσουν τον αισθησιασμό και το στυλ τους. Ήταν και θα είναι πάντα η επιστροφή στην αίγλη». -Lauren Santo Domingo, συνιδρύτρια και επικεφαλής της μάρκας Moda Operandi και καλλιτεχνική διευθύντρια για την Tiffany & Co.

Το «φόρεμα της εκδίκησης» της πριγκίπισσας Νταϊάνα από την Christina Stambolian, 1994

«Αυτό το φόρεμα ήταν ένα από τα πιο εμβληματικά looks της Νταϊάνα και το πρώτο της σέξι σύνολο, το οποίο σηματοδοτούσε την ανεξαρτησία και την αυτοπεποίθησή της μετά τον Κάρολο. Θα ενέπνεε στη συνέχεια αμέτρητες γυναίκες να αγκαλιάσουν τον αισθησιασμό και την τόλμη τους με στυλ και σθένος». -Nicole Fritton, εκτελεστική διευθύντρια μόδας του Harper’s Bazaar

Η Γκρέις Τζόουνς φορώντας Issey Miyake στα Grammy του 1983

«Αυτό είναι ένα από τα πιο τέλεια παραδείγματα για το πώς η Γκρέις θα είναι για πάντα η απόλυτη μούσα και ο λόγος για τον οποίο βρίσκεται στο mood board όλων». -Law Roach, image architect

Το μπλουζάκι «Dump Him» της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, 2002

«Το σωστό λουκ που φοριέται τη σωστή στιγμή μπορεί να πει τόσα πολλά, και όπως ο προκάτοχος του, το φόρεμα εκδίκησης της πριγκίπισσας Νταϊάνα, το γραφικό T-shirt και το παλτό αναβίωσης των ’70s που φόρεσε η Μπρίτνεϊ μετά τον χωρισμό της με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ αιχμαλωτίζει επιγραμματικά μια στιγμή. Από τότε που το φόρεσε, έχει εδραιώσει τη θέση της στο ποπ-πολιτιστικό τοπίο ως μία από τις πιο επιδραστικές εμφανίσεις της εποχής». -Dara, στυλίστρια και μοντέλο

Το γαμήλιο κοστούμι της Μπιάνκα Τζάγκερ Από τον Yves Saint Laurent, 1971

«Το νυφικό της ήταν εμβληματικό επειδή επρόκειτο για μια διαφορετική εκδοχή της παράδοσης». -Law Roach, image architect

Η Πέγκι Μόφιτ φορώντας το Monokini του Rudi Gernreich, 1964

«Το είδωλο της δεκαετίας του ’60 και η ενσάρκωση του μέλλοντος Πέγκι Μόφιτ, φοράει το πιο ριζοσπαστικό ρούχο του 20ού αιώνα: το Monokini του Rudi Gernreich. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Women’s Wear Daily το 1964, προαναγγέλοντας τη σεξουαλική επανάσταση ενώ αποτέλεσε το amuse-bouche του φεμινισμού του δεύτερου κύματος. Όπως δήλωσε η Μόφιτ το 2012, ‘ Υπήρχε ένα είδος αισθήματος για τη σεξουαλικότητα, τα στήθη και όλη αυτή τη βρωμιά. Νομίζω ότι ο Gernreich το κατέρριψε αυτό. Οι γυναίκες έχουν στήθη. Ξεπεράστε το’ ». -Jeremy Lewis

Η Aaliyah με Tommy Hilfiger, 1997

«Η Aaliyah συνέβαλε στο να εδραιωθεί η Tommy στην καθιερωμένη της θέση στην ιστορία της μόδας του χιπ-χοπ, και η σιλουέτα και το στυλ αυτής της εμφάνισης, σήμα κατατεθέν της, συνεχίζουν να επηρεάζουν τη μόδα σήμερα». -Leah Chernikoff, executive editor του Harper’s Bazaar

Η Μπέτι Ντέιβις στο εξώφυλλο του άλμπουμ They Say I’m Different, 1974

«Η Μπέτι Ντέιβις είναι ένα από τα πιο αδικημένα είδωλα του στυλ στον κόσμο. Ήταν η πεμπτουσία του rock ‘n’ roll της δεκαετίας του ’70: silver go-go μπότες με πλατφόρμες, τζιν hot pants, διχτυωτά καλσόν και ολόσωμες φόρμες με ενίσχυση στους ώμους, όπως φαίνεται στο εξώφυλλο του They Say I’m Different, το οποίο θεωρώ ότι είναι αντιπροσωπευτικό του μοναδικού της στυλ. Είναι costume, είναι άκρως δημιουργικό και σε συνδυασμό με αυτές τις κεραμιδί-μπλε μπότες από φτερά μαριμπού, είναι η τελειότητα!». -Lynette Nylander

Η Νταϊάνα Ρος χορεύει στο Studio 54, 1979

«Αυτή η εικόνα της Νταϊάνα Ρος να χορεύει με τζιν και σκισμένο μπλουζάκι στο Studio 54 είναι μια ένδειξη απόλυτης ελευθερίας και χαράς. Άφησε στην άκρη τη λαμπερή γκαρνταρόμπα της για χάρη κάτι αναμφισβήτητα πιο σικ. Είναι η επιτομή του αβίαστα cool στυλ». -Nicole Fritton, executive fashion director του Harper’s Bazaar

Μαντόνα, περιοδεία Blond Ambition, 1990

«Η εμφάνιση της Μαντόνα στην περιοδεία Blonde Ambition με το μαύρο κοστούμι και το ροζ κωνικό bra είναι μια από τις πιο προσεγμένες εμφανίσεις της ζωής μας. Είναι μια εμφάνιση για περιοδεία, αλλά είναι επίσης FASHION, και είναι πραγματικά αξεπέραστη!» -Mel Ottenberg, αρχισυντάκτης, Interview