Το Ισραήλ ανοίγει πέρασμα για ανθρωπιστική βοήθεια κατόπιν διεθνών πιέσεων

Ο στρατός του Ισραήλ δήλωσε την Παρασκευή στις 8 Νοεμβρίου ότι σχεδιάζει να ανοίξει εκ νέου το πέρασμα Κισουφίμ στο κέντρο της Γάζας για να αυξήσει τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας.

Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω αυξανόμενων διεθνών πιέσεων προς το Ισραήλ να παράσχει περισσότερη βοήθεια στη Γάζα, όπου οργανώσεις αρωγής έχουν προειδοποιήσει για τη διογκούμενη ανθρωπιστική κρίση στο βόρειο τμήμα του θύλακα.

#BREAKING: Israel will open the Kissufim crossing in the coming days, and has approved additional routes for delivery of humanitarian aid within Gaza.

