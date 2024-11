Ο πρώην της Νάταλι Πόρτμαν φιλά μια μυστηριώδη γυναίκα στο Παρίσι κι αυτή αδιαφορεί

Η Νάταλι Πόρτμαν εδώ και λίγους μήνες κυκλοφορεί ελεύθερη κι ωραία αφού πήρε διαζύγιο από τον σύντροφό της, τον Γάλλο σκηνοθέτη και χορογράφο Μπενζαμέν Μιλιπέντ, με τον οποίο απέκτησαν δύο παιδιά, τον 12χρονο σήμερα Άλεφ και την επτάχρονη Αμάλια.

Γνωρίστηκαν το 2009, στα γυρίσματα της ταινίας «Black Swan». Μάλιστα, όπως είχαν αναφέρει και οι δύο, ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος.

Αν και το ζευγάρι που παντρεύτηκε το 2012 φάνηκε αρχικά να προσπαθεί να ξεπεράσει τα προβλήματα για χάρη των παιδιών του, η ηθοποιός κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Ιούλιο του 2023, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους.

Η κρίση στο γάμο τους ήρθε το 2023, όταν η Νάταλι Πόρτμαν έμαθε για την εξωσυζυγική σχέση του Μπενζαμέν Μιλιπέντ με την ακτιβίστρια και συγγραφέα Καμίλ Ετιέν.

Μάλιστα, όταν πρόσφατα ο πρώην σύντροφός της εθεάθη στο Παρίσι να φιλά μια μυστηριώδη γυναίκα, κάτι που επιβεβαίωσε ότι έχει προχωρήσει στη ζωή του, η Νάταλι Πόρτμαν φαίνεται να μην «έπεσε από τα σύννεφα» για το πόσο γρήγορα πέρασε το «healing process» του, σύμφωνα με πηγές.

