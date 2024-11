Χάρις ή Τραμπ; Ένας ιπποπόταμος… προβλέπει τον νικητή

Ντόναλτ Τραμπ και Κάμαλα Χάρις διασταυρώνουν τα ξίφη τους για την προεδρία των ΗΠΑ και… άπαντες προσπαθούν να προβλέψουν το αποτέλεσμα!

Όλος ο πλανήτης απόψε ασχολείται με τις αμερικανικές εκλογές! Και πως να μην το κάνει άλλωστε, αφού μιλάμε για μια από τις κρισιμότερες εκλογικές διαδικασίες στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ανάμεσά τους και ο… πιο viral ιπποπόταμος παγκοσμίως, ο οποίος έδωσε τον δικό του νικητή… τρώγοντάς τον μέσα από μια τούρτα.

Συγκεκριμένα, ο Moo Deng το μωρό ιπποπόταμος που βρίσκεται στο ζωολογικό κήπο της Ταϊλάνδης… επέλεξε (δηλαδή έφαγε) τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το ζωάκι είχε μπροστά του δυο τούρτες, οι οποίες είχαν τα πρόσωπα των υποψηφίων προέδρων, επιλέγοντας να φάει, (δηλαδή να νικήσει) ο Ντόναλντ Τραμπ.

Viral baby hippo Moo Deng predicts Trump will win by eating cake with local spelling of Donald Trump’s name written on top pic.twitter.com/4yOwhqtoRG

— New York Post (@nypost) November 4, 2024