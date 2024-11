«Ο μέντορας, ο πατέρας, ο φίλος μου»: Ο Κουίνσι Τζόουνς, ο Γουίλ Σμιθ και ο Πρίγκιπας του Μπελ Αιρ

Θλίψη προκάλεσε στο παγκόσμιο στερέωμα η είδηση του θανάτου του Κουίνσι Τζόουνς. Ο 91χρονος παραγωγός ήταν ένας θρύλος της μουσικής βιομηχανίας, καθώς στα περισσότερα από τα 60 χρόνια που βρέθηκε στο προσκήνιο, καθοδήγησε και ανέδειξε δεκάδες καλλιτέχνες.

Ένας μικρός «μάγος» πίσω από τη κονσόλα, ο Κουίνσι Τζόουνς είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του πενταγράμμου: από τον Φρανκ Σινάτρα μέχρι τον Μάικλ Τζάκσον. Ωστόσο αποτέλεσε έμπνευση και για τις νεότερες γενιές καλλιτεχνών. Ανάμεσά τους και ο Γουίλ Σμιθ.

Ο σταρ του Χόλιγουντ με μια ανάρτησή του στο Instagram, είπε το δικό του «αντίο», στον άνθρωπο που αποκαλούσε μέντορα, πατέρα και φίλο.

«Ο Κουίνσι Τζόουνς είναι ο αληθινός ορισμός του μέντορα, του πατέρα και του φίλου. Μου έδειξε τον δρόμο προς τα πιο σπουδαία κομμάτια του εαυτού μου. Με υπερασπίστηκε. Με ανέθρεψε. Με ενθάρρυνε. Με ενέπνευσε. Με έβαλε στη θέση μου όταν χρειαζόταν. Μου έδωσε τα φτερά του, μέχρι τα δικά μου να γίνουν αρκετά δυνατά για να πετάξω» έγραψε ο Σμιθ, συνοδεύοντας το κείμενο με μια κοινή τους φωτογραφία.

Ο Γουίλ Σμιθ και ο Κουίνσι Τζόουνς μπορεί να μην συνεργάστηκαν ποτέ για κάποιο μουσικό άλμπουμ, αλλά ο 91χρονος παραγωγός θεωρείται ο «πατέρας» μιας από τις πιο επιτυχημένες σειρές της αμερικανικής τηλεόρασης: του Πρίγκιπα του Μπελ Αιρ. Δηλαδή της σειράς που έκανε σούπερ σταρ τον Γουίλ Σμιθ.

Όπως είχε αποκαλύψει ο 56χρονος σταρ του Χόλιγουντ, το 1989 πήγε σε ένα πάρτι στο σπίτι του Κουίνσι Τζόουνς και εκείνος του έδωσε το σενάριο από τον «πιλότο» μιας σειράς και του ζήτησε να περάσει οντισιόν.

Quincy Jones is the definition of a Mentor, a Father and a Friend. He pointed me toward the greatest parts of myself. He defended me. He nurtured me. He encouraged me. He inspired me. He checked me when he needed to. He let me use his wings until mine were strong enough to fly. pic.twitter.com/6Wlx12Mbch

— Will Smith (@WillSmith2real) November 4, 2024