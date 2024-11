Συγχαρητήρια στη φιλοευρωπαία Σάντου για τη «νίκη» της από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η απερχόμενη φιλοευρωπαία πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου (φωτογραφία, επάνω, από το Χ), η οποία όδευε να επικρατήσει εξασφαλίζοντας το 54% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές με σχεδόν το σύνολο των ψήφων να έχει καταμετρηθεί, ανακοίνωσε αργά το βράδυ χθες Κυριακή πως αναδείχθηκε νικήτρια, έπειτα από την ψηφοφορία που σημαδεύτηκε από αντεγκλήσεις περί ρωσικής ανάμιξης.

«Μολδαβία, νίκησες! Σήμερα, αγαπητοί Μολδαβοί, δώσατε μάθημα δημοκρατίας άξιο να γραφτεί στα βιβλία Ιστορίας. Σήμερα σώσατε τη Μολδαβία!», τόνισε η κυρία Σάντου κατά τη διάρκεια ομιλίας της στα κεντρικά γραφεία της εκστρατείας της.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνεχάρη τη Μάγια Σάντου για την επανεκλογή της στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Μολδαβία χθες, «χαρούμενη που θα συνεχίσει να συνεργάζεται» μαζί της για το «ευρωπαϊκό μέλλον» της χώρας.

«Χρειάζεται σπάνιο είδος δύναμης για να ξεπεραστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίσατε σ’ αυτές τις εκλογές. Είμαι χαρούμενη που θα συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί σας για το ευρωπαϊκό μέλλον της Μολδαβίας και του λαού της», ανέφερε η κυρία φον ντερ Λάιεν μέσω X.

