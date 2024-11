Η Χαμάς δήλωσε σήμερα ότι συνεδρίασε στο Κάιρο με το αντίπαλο παλαιστινιακό κίνημα Φατάχ, για να συζητήσουν σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα και τις προσπάθειες επίτευξης εθνικής συναίνεσης.

«Μια συνεδρίαση οργανώθηκε με τους αδελφούς του κινήματος Φατάχ, έπειτα από πρόσκληση της Αιγύπτου, για να συζητήσουμε διάφορα εθνικά θέματα κυρίως για τον πόλεμο στη Γάζα», δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, ο Οσάμα Χαμντάν, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Η Χαμάς, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, και η Φατάχ, της οποίας ηγείται ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς, είναι αντίπαλες παρατάξεις εδώ και δεκαετίες και είχαν συγκρουστεί το 2007.

‘Εκτοτε, η παλαιστινιακή ηγεσία είναι χωρισμένη μεταξύ της Παλαιστινιακής Αρχής, υπό τη Φατάχ που ασκεί περιορισμένη εξουσία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, και του ισλαμιστικού κινήματος που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας.

Τα δύο κινήματα συζήτησαν για «τον σχηματισμό ενός οργάνου αρμόδιου να παρακολουθεί τις υποθέσεις της Γάζας και τις ανάγκες της σε διάφορους τομείς», περιμένοντας τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης εθνικής συναίνεσης, δήλωσε ο Χαμντάν κάνοντας λόγο για «θετική και ειλικρινή» συνάντηση.

