Οι αραβοαμερικανοί ενωμένοι από τη θλίψη, διχασμένοι από τη στρατηγική ενόψει των εκλογών

Ενώ οι βόμβες εξακολουθούν να πέφτουν βροχή στην Μέση Ανατολή, οι Αραβοαμερικανοί ψηφοφόροι των ΗΠΑ καλούνται να πατήσουν παύση στη θλίψη τους και να ψηφίσουν ανάμεσα σε δύο υποψηφίους που δεν φαίνεται να έχουν κανένα σχέδιο «να σταματήσουν τους σκοτωμούς».

Για περισσότερο από ένα χρόνο, η Λέιλα Ελαμπέντ λέει ότι η ίδια και άλλοι Αραβοαμερικανοί βρίσκονται σε μια «συλλογική κηδεία».

«Θρηνούμε. Είμαστε απογοητευμένοι. Είμαστε θυμωμένοι. Είμαστε συντετριμμένοι. Νιώθουμε προδομένοι», δήλωσε η Ελαμπέντ, παίρνοντας επιτέλους μια ανάσα καθώς αναλογιζόταν τους μαινόμενους πολέμους του Ισραήλ στη Γάζα και τον Λίβανο.

Πρόκειται για ένα συναίσθημα που αντηχεί σε όλη τη μεγάλη αραβοαμερικανική κοινότητα στην πολιτεία του Μίσιγκαν, όπου η Ελαμπέντ υπήρξε ηγέτης του Κινήματος των Αδέσμευτων, το οποίο είχε ως στόχο να πιέσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και την αντιπρόεδρό του και υποψήφιο των Δημοκρατικών, Καμάλα Χάρις, να σταματήσουν την αμέριστη υποστήριξή τους προς το Ισραήλ.

Η Χάρις έχει υποσχεθεί να συνεχίσει να εξοπλίζει το Ισραήλ, ενώ ο Ρεπουμπλικανός αντίπαλός της, Ντόναλντ Τραμπ, είναι πιστά υπέρ του Ισραήλ, παρά τους ισχυρισμούς του ότι θέλει να φέρει «ειρήνη» στην περιοχή.

Τυλιγμένη με ένα μαντήλι με παλαιστινιακά κεντήματα, γνωστά ως «tatreez», η Ελαμπέντ δήλωσε στο Al Jazeera ότι αφήνει κενό το πάνω μέρος του ψηφοδελτίου.

«Το προσπερνώ επειδή ούτε η αντιπρόεδρος Χάρις ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν υιοθετήσει μια πολιτική που να λέει ξεκάθαρα ότι οι βόμβες θα σταματήσουν», δήλωσε η κάτοικος της περιοχής του Ντιτρόιτ, η οποία είναι μητέρα τριών παιδιών και το 12ο από τα 14 παιδιά Παλαιστίνιων μεταναστών.

Άλλοι Αραβοαμερικανοί, ωστόσο, κάνουν διαφορετικές επιλογές: Ορισμένοι υποστηρίζουν τη Χάρις, υποστηρίζοντας ότι παρά την υπόσχεσή της να διατηρήσει τη ροή αμερικανικών όπλων προς το Ισραήλ, η Δημοκρατική παραμένει καλύτερη επιλογή από τον Τραμπ σε θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής.

Άλλοι βλέπουν τον αυτοαποκαλούμενο αντιπολεμικό Τραμπ ως ευκαιρία για να αποσχιστούν από το Δημοκρατικό Κόμμα και να τιμωρήσουν τη Χάρις.

Η Ελαμπέντ ανήκει στο τρίτο στρατόπεδο: εκείνοι που υποστηρίζουν ότι κανένας από τους δύο υποψηφίους δεν αξίζει τις ψήφους της κοινότητας.

Αλλά ακόμη και στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, υπάρχουν διαχωρισμοί.

Κάποιοι υποστηρίζουν την πλήρη απαξίωση της προεδρικής αναμέτρησης, ενώ άλλοι κάνουν εκστρατεία για την υποψήφια του Πράσινου Κόμματος Τζιλ Στάιν.

Συνολικά, ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει ελάχιστος ενθουσιασμός σε όλους τους κόλπους, καθώς τα μέλη της κοινότητας αδυνατούν να βρουν μια στρατηγική που θα μπορούσε να επηρεάσει τις εκλογές με τέτοιο τρόπο ώστε να τερματίσει τους υποστηριζόμενους από τις ΗΠΑ ισραηλινούς πολέμους.

Πόλεμοι οι οποίοι μέχρι στιγμής έχουν σκοτώσει περισσότερους από 43.000 ανθρώπους στη Γάζα και σχεδόν 3.000 στο Λίβανο.

Η Αλίσα Χακίμ, μια Αμερικανίδα απόφοιτος πανεπιστημίου του Λιβάνου, δήλωσε ότι δεν έχει «καμία απολύτως ελπίδα» για την ψηφοφορία.

«Υπήρξε ένας τόσο χαμηλός πήχης για τους υποψήφιους προέδρους μας που θέλετε να σας ψηφίσουμε μόνο και μόνο επειδή δεν είστε ο άλλος», δήλωσε η Χακίμ, καθισμένη σε ένα υεμενικό καφέ.

«Με έχει κάνει να συνειδητοποιήσω, ότι πρέπει να σεβόμαστε τους εαυτούς μας περισσότερο από το να πουλάμε την ψήφο μας σε όποιον λέει τα πιο ωραία λόγια», δήλωσε στο Al Jazeera.

Στο Ντίρμπορν, μια πόλη 110.000 κατοίκων, γνωστή ως πρωτεύουσα της αραβικής Αμερικής, και οι δύο μεγάλες εκστρατείες προσπαθούν να προσεγγίσουν με διάφορους τρόπους, αλλά οι προσπάθειές τους δεν φαίνεται να οδηγούν σε κάποιο καθοριστικό αποτέλεσμα.

Ο Μπάιντεν κέρδισε πάνω από το 80% των ψήφων στις κατεξοχήν αραβικές περιφέρειες του Ντίρμπορν το 2020, σύμφωνα με τα εκλογικά στοιχεία της πόλης, βοηθώντας τον να κερδίσει το Μίσιγκαν.

Former President Donald Trump made a surprise visit to Dearborn, Michigan, the largest Arab-majority city in the US, seeking support from Arab and Muslim voters and vowing to bring peace to the Middle East.

However, as concerns grow over US support for Israel amid its war on… pic.twitter.com/SQ8nKbWyTR

