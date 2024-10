Μπορεί η εξωτερική πολιτική να ανατρέψει τις εκλογές των ΗΠΑ;

Συνήθως λέγεται στις εκλογές των ΗΠΑ ότι τα θέματα βιοπορισμού είναι αυτά που ωθούν τους ανθρώπους να ψηφίσουν και διαμορφώνουν τις επιλογές τους.

It was the economy, stupid!

Συγκεκριμένα οι ανησυχίες για οικονομικούς παράγοντες όπως ο πληθωρισμός και το κόστος ζωής βρίσκονται τακτικά στην κορυφή των προτεραιοτήτων των ψηφοφόρων.

Θέματα που βρίσκονται εκτός του οπτικού πεδίου, όπως η εξωτερική πολιτική δεν κρίνουν τις εκλογές σύμφωνα με την εμπειρία.

Όπως το έθεσε ένας σύμβουλος κατά την προετοιμασία της εκλογής του Μπιλ Κλίντον το 1992, «It’s the economy, stupid» (είναι η οικονομία, βλάκα!).

Εκείνη την εποχή, ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους είχε μόλις απωθήσει τις ιρακινές δυνάμεις από το Κουβέιτ, μια «νίκη» εξωτερικής πολιτικής που δεν εξασφάλισε στον Μπους τη νίκη στις κάλπες.

Η άποψη αυτή έχει γίνει έκτοτε βασικό στοιχείο των προεκλογικών αναμετρήσεων.

Ωστόσο ιστορικοί και αναλυτές δηλώνουν ότι είναι μόνο εν μέρει αληθινή, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Η εξωτερική πολιτική στο ζύγι;

Η εξωτερική πολιτική έχει σημασία στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, προειδοποιούν, ιδίως σε εκείνες που είναι αρκετά οριακές ώστε να κρίνονται με εξαιρετικά μικρά περιθώρια, όπως προβλέπεται να συμβεί τώρα.

Η επικαιρότητα εμπεριέχει έναν παρατεταμένο πόλεμο στην Ουκρανία και έναν διευρυμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, για τους οποίους οι ΗΠΑ έχουν δαπανήσει πολλά και στους οποίους εμπλέκονται όλο και περισσότερο.

The U.S. presidential election in November could have a profound effect on the outcome of the war in Ukraine, and by extension, the future of European security, write @CFR_CPA‘s Paul B. Stares and Molly Carlough. https://t.co/9juDfOR25D — Council on Foreign Relations (@CFR_org) October 15, 2024

Ταυτόχρονα οι ανησυχίες που σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική, όπως η μετανάστευση και η κλιματική αλλαγή φαίνεται να βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων πολλών ψηφοφόρων.

Με αυτά τα δεδομένα είναι σαφές ότι η οικονομία δεν θα είναι ο μοναδικός παράγοντας που θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι Αμερικανοί θα ψηφίσουν τον επόμενο μήνα.

Ενώ η οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, μια δημοσκόπηση του Σεπτεμβρίου από το Κέντρο Ερευνών Pew διαπίστωσε ότι το 62% των ψηφοφόρων ανέφερε την εξωτερική πολιτική ως ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό για αυτούς.

Οι ανησυχίες για την εξωτερική πολιτική ήταν ζωτικές ιδίως για το 70% των ψηφοφόρων του Τραμπ.

Αλλά και το 54 % των ψηφοφόρων του Χάρις ανέφερε επίσης την εξωτερική πολιτική ως βασική προτεραιότητα

«Σε πολύ οριακές αναμετρήσεις, όπως η φετινή τα θέματα εξωτερικής πολιτικής θα μπορούσαν να ανατρέψουν την ισορροπία», έγραψε σε πρόσφατο άρθρο του ο Γκρέγκορι Αφταντιλιάν, μελετητής της πολιτικής της Μέσης Ανατολής και της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ .

«Ειδικότερα, οι απόψεις των ψηφοφόρων για το πώς οι υποψήφιοι θα χειρίζονταν τους πολέμους Ισραήλ-Χαμάς-Χεζμπολάχ και Ρωσία-Ουκρανία θα μπορούσαν να είναι καθοριστικές στις αναποφάσιστες πολιτείες και, συνεπώς, στις εκλογές».

Ένας εκλογικός μύθος των ΗΠΑ

Η αντίληψη ότι η εξωτερική πολιτική έχει μικρή σημασία στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ έχει κερδίσει έδαφος μόνο τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

Μέχρι τότε, οι έρευνες που πραγματοποιούσαν οι Αμερικανοί πριν από τις εκλογές έβρισκαν το 30-60% αυτών να καταγράφει θέματα εξωτερικής πολιτικής ως το πιο σημαντικό που αντιμετωπίζει η χώρα.

Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, ο αριθμός αυτός έπεσε στο 5%.

«Πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για μια ιδέα που δημιουργήθηκε μετά τον Ψυχρό Πόλεμο», δήλωσε στο Al Jazeera ο Τζέφρι Α. Φρίντμαν, αναπληρωτής καθηγητής κυβερνητικής πολιτικής.

Ακόμη και όταν μετά την 11η Σεπτεμβρίου οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πολυετείς πολέμους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, οι οποίοι κόστισαν στους Αμερικανούς περίπου 8 τρισεκατομμύρια δολάρια, εκτός από χιλιάδες ζωές, η εξωτερική πολιτική έπαιξε δευτερεύοντα ρόλο στις εκλογές.

Η ικανότητα ενός υποψηφίου να παρουσιάζεται ως ισχυρός και αποφασιστικός ενώπιον του υπόλοιπου κόσμου είχε μεγαλύτερη σημασία από τις όποιες λεπτομέρειες σχετικά με τις αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής.

«Οι ψηφοφόροι είναι πάντα επιφυλακτικοί απέναντι στη χρήση βίας στο εξωτερικό, αλλά είναι επίσης επιφυλακτικοί απέναντι σε ηγέτες που δείχνουν ότι θα υποχωρήσουν μπροστά στην ξένη επιθετικότητα», πρόσθεσε.

«Οι υποψήφιοι δεν θέλουν να πουν ότι θα εμπλέξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένοπλες συγκρούσεις, αλλά πρέπει επίσης να αποφύγουν την εντύπωση ότι θα υποχωρήσουν όταν τους προκαλέσουν».

Αυτό ακριβώς προσπαθούν να κάνουν τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και η Καμάλα Χάρις, καθώς το Ισραήλ έχει επεκτείνει τον πολυετή πόλεμό του στη Γάζα στον Λίβανο και καθώς υπόσχεται να οδηγήσει ολόκληρη την περιοχή, και ενδεχομένως τις ΗΠΑ, σε περαιτέρω σύγκρουση.

«Ο Χάρις και ο Τραμπ βρίσκονται σε μια πολύ κοινή εμπλοκή με αυτό», πρόσθεσε ο Φρίντμαν. «Και έτσι αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να προβάλλουν μια αόριστη αίσθηση ότι θα χειριστούν με επάρκεια τη σύγκρουση χωρίς να δώσουν υποσχέσεις που θα ήταν διχαστικές».

Η ψήφος για τη Γάζα

Η παροχή αόριστων υποσχέσεων μπορεί να είναι μια στρατηγική, αλλά υπό το πρίσμα της βαθιάς εμπλοκής των ΗΠΑ στους πολέμους του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή μπορεί να μην είναι αρκετή.

Με τις δημοσκοπήσεις να αποτελούν μια ασαφή επιστήμη και με τα περιθώρια να είναι λεπτά, είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς πόσο μπορεί να επηρεάσει την ψηφοφορία η απογοήτευση ορισμένων Αμερικανών για την υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ.

Το ερώτημα είναι αν οι ψηφοφόροι που τάσσονται υπέρ της Παλαιστίνης, θα στραφούν προς τον Τραμπ, θα μείνουν στο σπίτι τους ή θα ψηφίσουν απρόθυμα τη συνέχιση της πολιτικής του προέδρου Τζο Μπάιντεν που υποσχέθηκε η Χάρις.

Αλλά το ενδεχόμενο μια ψήφος διαμαρτυρίας για τη Γάζα να ανατρέψει την εκλογική αναμέτρηση δεν είναι και τόσο απίθανο, όπως δείχνουν ορισμένες δημοσκοπήσεις.

Οι μουσουλμάνοι ψηφοφόροι

«Αν η Χάρις χάσει και χάσει επειδή οι μουσουλμάνοι δεν την ψήφισαν στις πολιτείες που είναι σε εξέλιξη, θα είναι καθαρά λόγω της Γάζας», δήλωσε στο Al Jazeera η Ντάλια Μογκαχέντ, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής και Κατανόησης (ISPU).

Our latest survey shows that American Muslim voters could be pivotal in battleground states like Michigan, Pennsylvania, Georgia, Arizona, Nevada, and Wisconsin. With diverse preferences, candidates at all levels should not miss the opportunity to address the concerns of Muslim… pic.twitter.com/xUtlF1ozhu — CAIR National (@CAIRNational) September 10, 2024

«Το πιο σημαντικό θέμα που αναφέρουν οι μουσουλμάνοι για το πώς θα κρίνουν έναν υποψήφιο είναι ο χειρισμός του πολέμου στη Γάζα».

Η Μογκαχέντ επικαλέστηκε μια μελέτη του ISPU που διαπίστωσε ότι το 65% των μουσουλμανικών ψήφων πήγε στον Μπάιντεν στις εκλογές του 2020.

Πριν ο Μπάιντεν εγκαταλείψει την προεκλογική εκστρατεία τον Ιούλιο, ο αριθμός των μουσουλμάνων ψηφοφόρων που δήλωσαν ότι θα τον υποστήριζαν ξανά είχε πέσει στο 12%.

Η Χάρις επανέλαβε την ακλόνητη υποστήριξή της στο Ισραήλ, και ενώ κατά καιρούς έχει αμβλύνει τη ρητορική της και έχει μιλήσει για τα δεινά των Παλαιστινίων με πιο συμπονετικούς όρους, δεν έχει δείξει καμία προθυμία να αλλάξει πολιτική, και δεν είναι σαφές αν έχει κερδίσει πίσω κάποια από την υποστήριξη που έχασε ο Μπάιντεν.

Υπάρχει ιστορικό προηγούμενο γι’ αυτό, δήλωσε ο Φρίντμαν, αναφέροντας μπλοκ ψηφοφόρων όπως οι Κουβανοαμερικανοί στη Φλόριντα που αντιτάχθηκαν στην εξομάλυνση των σχέσεων με την Κούβα ή οι κοινότητες της Ανατολικής Ευρώπης στις ΗΠΑ που υποστήριξαν την προσπάθεια της Κλίντον να επεκτείνει το ΝΑΤΟ στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

«Η ιδέα ότι ορισμένες δημογραφικές ομάδες έχουν έντονες προτιμήσεις στην εξωτερική πολιτική δεν είναι ιδιαίτερα νέα», δήλωσε ο Φρίντμαν. «Αυτό που δεν είμαι σίγουρος ότι έχουμε ξαναδεί είναι μια αρκετά ρητή απειλή από μια κοινότητα να μην ψηφίσει έναν υποψήφιο που κανονικά θα περίμενε κανείς να υποστηρίξει».

Το εξωτερικό είναι εν τέλει εσωτερικό

Αλλά δεν είναι μόνο οι μουσουλμάνοι και οι νέοι ψηφοφόροι, οι οποίοι μπορεί να θεωρούν τον πόλεμο στη Γάζα ως το πιο πιεστικό ζήτημα αυτού του εκλογικού κύκλου.

Σε όλες τις κοινότητες, ιδίως στις πιο οικονομικά υποβαθμισμένες, η εξωτερική πολιτική συχνά δεν θεωρείται ως ένα μακρινό πρόβλημα, αλλά ως «εσωτερικό ζήτημα», δήλωσε στο Al Jazeera η Ράσα Μουμπάρακ, οργανώτρια της κοινότητας στο Ορλάντο της Φλόριντα.

«Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις υλικές συνθήκες της καθημερινής τους ζωής και να τις συνδέσουν με όσα συμβαίνουν στη Γάζα», δήλωσε η Μουμπάρακ.

US sending Israel $1 billion in military aid, Biden administration tells Congresshttps://t.co/bdrDrbhaC8 — The Times of Israel (@TimesofIsrael) May 15, 2024

Πιό συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στις κοινωνικές ανάγκες και το πως θα μπορούσαν οι άνθρωποι να επωφεληθούν από τους δημόσιους πόρους που επενδύουν οι ΗΠΑ για να στηρίξουν τις στρατιωτικές προσπάθειες.

«Είναι πέρα από το ηθικό ζήτημα του γεγονότος ότι σχεδόν 200.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί λόγω των βομβαρδισμών και της γενοκτονίας του Ισραήλ», δήλωσε η Μουμπάρακ, αναφερόμενη σε αυτό που μια μελέτη εκτιμά ότι είναι ο δυνητικός συνολικός απολογισμός του πολέμου.

«Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι κατανοούν τους συσχετισμούς.»