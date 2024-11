Σκίουρος και ρακούν κατασχέθηκαν και θανατώθηκαν με τα social media να κατακλύζονται από οργή

Ένας ορφανός σκίουρος που έγινε αστέρι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με το όνομα Πίνατ υποβλήθηκε σε ευθανασία, αφού οι αρχές της πολιτείας κατέσχεσαν το αγαπημένο κατοικίδιο ζώο κατά τη διάρκεια επιδρομής στο σπίτι του φροντιστή του, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές την Παρασκευή και μετέφερε το Associated Press.

Έπειτα από καταγγελία, αξιωματικοί του κρατικού Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας πήραν τον σκίουρο και ένα ρακούν με το όνομα Φρεντ από το σπίτι του Μαρκ Λόνγκο κοντά στα σύνορα με την Πενσυλβάνια στην αγροτική πόλη Πάιν Σίτι την Τετάρτη, δήλωσε ο Λόνγκο. Την Παρασκευή, η DEC και το Τμήμα Υγείας της κομητείας Chemung επιβεβαίωσαν την τύχη και των δύο ζώων.

«Στις 30 Οκτωβρίου, η DEC κατέσχεσε ένα ρακούν και έναν σκίουρο που μοιράζονταν μια κατοικία με ανθρώπους, δημιουργώντας το ενδεχόμενο έκθεσης του ανθρώπου στη λύσσα. Επιπλέον, ένα άτομο που συμμετείχε στην έρευνα δαγκώθηκε από τον σκίουρο. Για να εξεταστούν για λύσσα, και τα δύο ζώα υποβλήθηκαν σε ευθανασία», ανέφεραν οι υπηρεσίες σε ανακοίνωσή τους, μετέδωσε το CBS News στη Νέα Υόρκη.

«Τα ζώα εξετάζονται για λύσσα και όποιος έχει έρθει σε επαφή με αυτά τα ζώα, ενθαρρύνεται έντονα να συμβουλευτεί τον γιατρό του». Ο Πίνατ συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες οπαδούς στο Instagram, το TikTok και άλλες πλατφόρμες κατά τη διάρκεια των επτά ετών από τότε που ο Λόνγκο, ο οποίος διευθύνει ένα καταφύγιο ζώων, δήλωσε ότι τον πήρε αφού είδε τη μητέρα του να χτυπιέται από αυτοκίνητο στη Νέα Υόρκη.

10 police officers raided a man’s home.

His crime?

He had an “unauthorized” squirrel (“peanut”) and a raccoon!

And the government kill those pets. 😳😱😭

Totalitarian USA has so much free-dumb. pic.twitter.com/BR5eBrK582

— S.L. Kanthan (@Kanthan2030) November 3, 2024