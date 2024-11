Αρκετές επιθέσεις με ρουκέτες σημειώθηκαν στο κεντρικό Ισραήλ τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές και αναφορές των μέσων ενημέρωσης (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ).

Η Διοίκηση του Ισραηλινού Εσωτερικού Μετώπου ανακοίνωσε ότι οι σειρήνες ηχούν σε διάφορες περιοχές βόρεια του Τελ Αβίβ.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε επίσης ότι εντοπίστηκαν τρείς ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο προς αυτήν την πόλη στο κεντρικό Ισραήλ, και «δύο από τις οποίες» αναχαιτίστηκαν. Η τρίτη εξερράγη στην ισραηλινή επικράτεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ρουκέτες έπληξαν τις πόλεις Tira και Hasharon, και οι δύο βρίσκονται βορειοανατολικά του Τελ Αβίβ, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν υπάρχουν θύματα. Σύμφωνα με την jpost.com, αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ σειρήνες ήχησαν στις πόλεις Herzilya, Ranana, Kfar Saba, και Tira του κεντρικού Ισραήλ.

Οι timesofisrael.com γράφουν ότι 11 άτομα τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις με ρουκέτες κατά της πόλης Τίρα.

Η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ ανέφερε στη συνέχεια πως προσπάθησε να πλήξει «στόχο κρίσιμης σημασίας» στο βόρειο Ισραήλ με drones.

