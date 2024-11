Οι Σκιαδαρέσες έχουν ένα μήνυμα να στείλουν από τον Σταυρό του Νότου

«Κάθε πατέρας θα χαιρόταν πάρα πολύ να ακούει καλά λόγια για τα παιδιά του» μας είχε πει στο in ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης για τις «Σκιαδαρέσες» σε μία συνέντευξη που είχαμε κάνει με αφορμή τον ρόλο του στο τηλεοπτικό σήριαλ του MEGA, «Ναυάγιο», τον Ιανουάριο του 2024.

«Η Νίκη και η Όλγα έχουν τραβήξει έναν δικό τους καλλιτεχνικό δρόμο» συνέχισε ο αγαπημένος ηθοποιός.

«Κάθε παιδί οφείλει να τραβάει τον δικό του δρόμο, είναι μια αυτόφωτη προσωπικότητα. Για τη Νίκη και την Όλγα, είναι κάτι το οποίο βγήκε μέσα στην καραντίνα. Ένα ταλέντο το οποίο δεν το είχαν ανακαλύψει μέχρι τότε. Παρόλο που τραγουδάγανε, αλλά όχι να καθίσουν να γράψουν, να κάνουν σύνθεση, ενορχήστρωση…

»Τώρα, βρήκαν αυτόν τον δρόμο, τους αρέσει και το κάνουν με το δικό τους τρόπο. Χαίρομαι γιατί κάνουν κάτι που τους ευχαριστεί. Παράλληλα χαίρομαι γιατί έχω ανακαλύψει κάτι που αρέσει και σε μένα και το απολαμβάνω, εκτός από αυτά που άκουγα μέχρι τώρα» θα προσθέσει και θυμηθήκαμε τα λόγια του τώρα που διαβάσαμε ότι οι Σκιαδαρέσες θα εμφανιστούν στον Σταυρό του Νότου Club την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου και την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου.

«Γεια σας, Σκιαδαρέσες εδώ. Αν διαβάζεις αυτό το μήνυμα σημαίνει ότι ξέρεις να διαβάζεις. Οπότε μπορείς να διαβάσεις και το παρακάτω. 13 και 20 Νοεμβρίου παίζουμε στον Σταύρο του Νότου»

Γεια σας,

Σκιαδαρέσες εδώ. Αν διαβάζεις αυτό το μήνυμα σημαίνει ότι ξέρεις να διαβάζεις. Οπότε μπορείς να διαβάσεις και το παρακάτω. 13 και 20 Νοεμβρίου παίζουμε στον Σταύρο του Νότου μαζί με τους Φάνη Ζαχόπουλο, Χάρη Παρασκευά και Αλέξη Στενάκη.

Αυτό το μήνυμα θα αυτοκαταστραφεί (Δηλαδή θα γυρίσει στον τοξικό πρώην του). Over and out.

Ήχος: Κώστας Χαϊκάλης

Παραγωγή: Imaginart live

Σκιαδαρέσες

Τετάρτη 13 και 20 Νοεμβρίου

Info: Σταυρός του Νότου Club

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets : 13€

Εισιτήριο ορθίων στο ταμείο: 15€ (αφορά στην είσοδο στον χώρο)

Ώρα Έναρξης: 22.00

* Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets

** Πώληση εισιτηρίων θέασης την ίδια μέρα στο ταμείο του καταστήματος .

*** Για κράτηση θέσης καθημένου σε τραπέζι επικοινωνείτε στο τηλ 210 9226975

Οι Σκιαδαρέσες τραγουδούν το τραγούδι του μαλάκα