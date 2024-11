Μεθά στους δρόμους της Βραζιλίας ο πρώην «άρχοντας» του ποδοσφαίρου Αντριάνο

Μετά από βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο Βραζιλιάνος πρώην ποδοσφαιριστής Αντριάνο, προκάλεσε έντονη ανησυχία στους θαυμαστές του και την ποδοσφαιρική κοινότητα.

Στο βίντεο διαφαίνεται να πίνει μπύρες και να είναι μεθυσμένος στους δρόμους της Βραζιλίας.

Ο «Αυτοκράτορας», όπως ήταν το ψευδώνυμο του κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας ήταν ένας εκ των καλύτερων επιθετικών τη δεκαετία του 2000, κατορθώνοντας να πετύχει πολλά γκολ, να πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις και να αποτελέσει ένα σημαντικό κεφάλαιο στην επιθετική γραμμή της Ίντερ και της «Σελεσάο».

Ωστόσο, παρά την επιτυχημένη καριέρα του, δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει τις προσδοκίες που είχε στήσει για εκείνον ο ποδοσφαιρικός κόσμος.

Μετά τον χαμό του πατέρα του, ο διεθνής άσος δεν ήταν ποτέ πια ο ίδιος.

Ο πρώην σταρ πάλεψε με τον αλκοολισμό και την κατάθλιψη κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ιταλία.

Adriano: «So when my father died, football was never the same.

I was across the ocean in Italy, away from my family, and I just couldn’t cope with it. I got so depressed, man. I started drinking a lot… It had nothing to do with Inter. I just wanted to go home.» pic.twitter.com/wcy18NkYlZ

