Η Πλαίσιο Academy φροντίζει συνεχώς για την εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων της

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιλογής μίας εταιρείας για εργασία είναι το περιβάλλον της, η εταιρεία αυτή καθαυτή ως κουλτούρα, η αίσθηση του ανήκειν σε μία ομάδα. Όταν ξεκίνησε το ¨Great Place to Work¨ το 1991 στην Αμερική, είχε σκοπό να βοηθήσει τις εταιρείες στο να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα θετικό περιβάλλον εργασίας βασισμένο στην εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και την υποστήριξη των εργαζομένων. Από τότε, το Great Place to Work έχει εξελιχθεί σε έναν παγκόσμιο οργανισμό, ο οποίος παρουσιάζει και αναλύει δεδομένα προκειμένου να δημιουργηθούν λίστες με τις καλύτερες εταιρείες για εργασία, σε περισσότερες από 60 χώρες. Ένα από αυτά τα προγράμματα που εφαρμόζεται και στη χώρα μας είναι η ετήσια λίστα «Best Workplaces», η οποία δημοσιεύεται σε μεγάλα μέσα ενημέρωσης, όπως το Fortune.

Μία τέτοια εταιρεία που έχει λάβει πιστοποίηση Great Place to Work για άλλη μία χρονιά είναι η Πλαίσιο. Γιατί συμβαίνει αυτό; Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε λίγο καλύτερα.

Όλοι μας γνωρίζουμε την Πλαίσιο ως μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες καταστημάτων της χώρας για προϊόντα τεχνολογίας (και όχι μόνο). Η εταιρεία, όμως, είναι οι άνθρωποί της και στην περίπτωση που εξετάζουμε μιλάμε για 1.600 εργαζομένους, που απασχολούνται στα καταστήματα, στα κεντρικά γραφεία, στην εξυπηρέτηση πελατών, στις πωλήσεις B2B και τα logistics. Μιλάμε δηλαδή για μία μεγάλη οικογένεια, με δυνατούς δεσμούς, αλλά και μία κουλτούτα εταιρείας που πιστεύει και επενδύει συνεχώς στο ευ ζην των εργαζομένων της.

Όπως όλα τα πράγματα που διεκδικούν την επιτυχία, έτσι και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού απαιτεί έναν καλό σχεδιασμό και μία στρατηγική που θα οδηγήσει στα βέλτιστα αποτελέσματα. Η Πλαίσιο για αυτό το σκοπό στηρίζεται σε 4 πυλώνες, οι οποίοι είναι η ανοιχτή επικοινωνία, η ενδυνάμωση, ο προσανατολισμός στη γνώση και η επαγγελματική ανάπτυξη. Αυτοί ακριβώς οι πυλώνες είναι που συνθέτουν την εταιρική τους κουλτούρα που πριμοδοτεί τη συμπερίληψη και την ισότητα, την ικανοποίηση συνολικά των εργαζομένων της και που την οδήγησε σε πολλές διακρίσεις αναφορικά με το περιβάλλον εργασίας που προσφέρει.

Ένα πολύ ενδεικτικό χαρακτηριστικό των παραπάνω είναι η εκπαίδευση του προσωπικού. Σκεφτείτε ότι το 2023 πραγματοποίησαν 72.836 ώρες εκπαίδευσης, ενώ φέτος το πρώτο 9μηνο έχουν γίνει ήδη 43.000. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τόσο δια ζώσης όσο και virtual αλλά και ασύγχρονη μέσω e-learning μορφές εκμάθησης, ώστε να μπορούν όλοι βάσει των προσωπικών προγραμμάτων τους να αναπτύξουν δεξιότητες και να πάνε ένα βήμα ακόμα πιο μπροστά. Οι εκπαιδεύσεις αφορούν όλα τα business units και δεν αποκλείεται κανένας από αυτά.

Για παράδειγμα φέτος, μέσα από το leadership program (με εσωτερικούς και εξωτερικούς εισηγητές/trainers) που κράτησε περίπου ένα μήνα, παρακολούθησαν σχετικές εκπαιδεύσεις 65 άτομα από τα κεντρικά γραφεία και τα logistics της εταιρείας. Για περισσότερες από δύο ημέρες κατά μέσο όρο, ο κάθε εργαζόμενος έλαβε 16 ώρες εκπαίδευσης.

Η εξέλιξη λοιπόν είναι κομμάτι πολύ ζωντανό αυτού του εργασιακού οργανισμού που βρίσκεται συνεχώς σε μία κίνηση και δράση. Για αυτό, η εταιρεία έχει συστήσει την Plaisio Academy, ώστε όλοι οι #plaisiopeople να έχουν τη δυνατότητα να γίνουν καλύτεροι, συμμετέχοντας σε πάνω από 50.000 ώρες εκπαιδεύσεων τον χρόνο. Οι συναντήσεις εκεί γίνονται ζωντανά ή online, με τα σεμινάρια και το εκπαιδευτικό υλικό να είναι διαθέσιμα και στην digital πλατφόρμα “Plaisiopedia” ώστε ο κάθε εργαζόμενος να μπορεί ανατρέξει ανά πάσα στιγμή για οποιαδήποτε πληροφορία.

Στην Πλαίσιο, οι άνθρωποί της είναι πολύ σημαντικοί και αυτό φαίνεται. Η εταιρεία δεν κάνει διακρίσεις κάτι που επίσης φαίνεται. Είναι άλλωστε μέλος του Diversity Chapter of Greece από το 2023, έχει διακριθεί ως Best Workplace for Women (2024) και φέτος φιγουράρει στην 8η θέση στη λίστα Most Admired Company by Fortune Greece. Αυτή τη στιγμή στο Management team της εταιρείας το 33% είναι γυναίκες, ένα ποσοστό πολύ ψηλότερο από το μέσο όρο του κλάδου.

Οι διακρίσεις της Πλαίσιο δεν σταματάνε εκεί. Πιστεύοντας ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη, η εταιρεία βρίσκεται στο Top 50 της φετινής λίστας Most Sustainable Companies, με πάνω από 20 HR Awards τα τελευταία 2 χρόνια. Το τμήμα του Ανθρώπινου Προσωπικού (HR) άλλωστε καθημερινά φροντίζει να δημιουργεί ευκαιρίες για συνεχή ανάπτυξη και καριέρα, γιατί σε αυτήν την ομάδα η επαγγελματική φιλοδοξία βρίσκει έδαφος σε ένα τόσο δυναμικό εργασιακό χώρο. Είναι ενδεικτικό ότι κάθε εργαζόμενος έλαβε περίπου 45 ώρες εκπαίδευσης σε ένα χρόνο, με το middle & high level management team να παρακολουθεί εξατομικευμένα εκπαίδευση ανάπτυξης (coaching), βάσει αξιολογήσεων απόδοσης (Performance). Μάλιστα, το 83% των Plaisiopeople αισθάνονται ότι λαμβάνουν την απαραίτητη εκπαίδευση ώστε να εξελιχθούν στους ρόλους τους (GPTW 2024).

Οπότε, θεωρία και πράξη, η Πλαίσιο πιστεύει πραγματικά στους ανθρώπους της, κάτι που αποδεικνύεται καθημερινά με την υποστήριξη που προσφέρει σε όλους ανεξαιρέτως. Η θετική εργασιακή κουλτούρα, η ανοιχτή επικοινωνία, οι ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης, το περιβάλλον εργασίας, η ομαδικότητα και οι καλές συναδελφικές σχέσεις καθώς και η αναγνώριση της προσπάθειας των υπαλλήλων, συντελούν αφενός στην ευημερία των εργαζομένων και αφετέρου στη μακροχρόνια επιτυχία της εταιρείας.