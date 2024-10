Η «Kalimera» της ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Σηκώστε το χέρι αν ξυπνήσατε το πρωί και νιώθετε όπως ο Σάσα»

Ο Ολυμπιακός, επικράτησε χτες (29/10) 79-69 της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ και σήμερα το πρωί (30/10) καλημέρισε τους φίλους της ομάδας με τον γνωστό και… ξεχωριστό του τρόπο.

Συγκεκριμένα, στα social media της ομάδας αναρτήθηκε βίντεο με τον πανηγυρισμό του Σάσα Βεζένκοφ, μετά από το τρίποντο που έδωσε προβάδισμα νίκης στους Πειραιώτες και θέτει ένα… σημαντικό ερώτημα.

«Καλημέρα! Σηκώστε το χέρι αν ξυπνήσατε το πρωί και νιώθετε όπως ο Σάσα!», είναι η λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο με τον πανηγυρισμό του Βεζένκοφ.

Kalimera! ☀️☕️😎

Put your hand up ☝🏽 if you woke up this morning feeling like Sasha!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/d1wJQi1tBt

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 30, 2024