Sexiest Man Alive 2024: 350.000 αναγνώστες του People ψηφίζουν Πάτινσον, Τζόνας, Ελόρντι & άλλους

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της επιλογής αναγνωστών του 2024 για τον πιο σέξι άνδρα στον κόσμο του People δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Σχεδόν 350.000 ψήφοι μετρήθηκαν στην πιο σκληρή αναμέτρηση με τις επιλογές των αναγνωστών του People να αναδεικνύουν τους νικητές των ονειρώξεων τους.

Λίγες μέρες πριν την ετήσια αποκάλυψη του Sexiest Man Alive στις 12 Νοεμβρίου από τους συντάκτες του περιοδικού, δόθηκαν στη δημοσιότητα οι επιλογές των αναγνωστών που έλαβαν μέρος στην online ψηφοφορία του media outlet.

Oι νικητές στις κατηγορίες είναι πολλοί καλύπτοντας τις διαθέσεις και προτιμήσεις σε πολλούς πυλώνες της βιομηχανία του θεάματος.

Οι κατηγορίες ανακοινώθηκαν τον Σεπτέμβριο. Το People ζήτησε από το αναγνωστικό κοινό να επιλέξει τους πιο sexy άνδρες σε 15 κατηγορίες.

Από τον Πιο sexy μουσικό έως τον Πιο sexy TikToker, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν εκπλήξεις αλλά και κλασικές επιλογές.

Αυτοί είναι οι νικητές:

Ο Mαρκ Κονσουέλος επιλέχθηκε ανάμεσα σε Τζίμι Φάλον, Μάριο Λόπεζ και Σεθ Μέγιερς.

Ο Κονσουέλος αναμετρήθηκε με τον Τζίμι Φάλον που ήταν και ο δεύτερος στις επιλογές του κοινού. Ο Μάρκ Κονσουέλος είναι ο κεντρικός παρουσιαστής του Live with Kelly & Mark.

Ο πιο σέξι άνδρας με κατοικίσιο είναι ο ο Μαξ Γκρίνφιλντ και επιλέχθηκε σε Σίμου Λίου, Τζάστον θερού και Ντέιβιντ Μπατουίστα.

Ο αξιολάτρευτος σκύλος διάσωσης του πρωταγωνιστή του New Girl, Darlene, τον βοήθησε να έρθει πρώτος στο διαγωνισμό κουνώντας περήφανα την ουρά του.

Ο ένας από τους αδελφούς Τζο Τζόνας είναι ο νικητής αφήνοντας πίσω τους Μπάρι Κίογκαν, Τρόι Σιβάν και Κάιλ Μακλάχλαν.

Αν και ο ακριβής ορισμός του BRAT εξακολουθεί να μην έχει ακριβή ορισμό (ο όρος καθιερώθηκε από την τραγουδίστρια της ποπ Charlie XCX και έγινε top trend στην pop culture, έχοντας την εκτίμηση του TikTok αλλά και της Κάμαλα Χάρις) αλλά η αυθάδεια του Τζο Τζόνας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αναιδή στάση και η συμπεριφορά του που υιοθέτησε ένα attitude δεν-δίνω-δεκάρα-για-τίποτα-και-σε-κανέναν τον ανέδειξαν νικητή.

Ο πρωταγωνιστής του The Bear, σύντροφος της Rosalia και ένα από τα πρόσωπα στις πρόσφετες καμπάνιες εσωρούχων του Calvin Klein κέρδισε με τα τατουάζ του τους Post Malone, Bad Bunny και Neymar Jr.

Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ που κυκλοφορεί πολύ συχνά χωρίς πουκάμισο στο Λος Άντζελες έδωσε στους θαυμαστές πολλές ευκαιρίες να δουν τα τατού στο κορμί του, έξυπνη στρατηγική, κέρδισε.

Ο Τζέικομπ Ελόρντι νίκησε τους Νίκολας Γκάλατζαιν, Γκάβιν Κασαλένιο και Mάνι Χακίντο.

Ω, Ελόρντι! γράφει στο χαιρετισμό του το People εκτιμώντας την ζωηράδα και την ψηλή, μελαχρινή και όμορφη φιγούρα του (γράφει πάντα το People) για τον πρωταγωνιστή των Saltburn, Euphoria και Elvis αλλά και το αγόρι επιλογής της Μάργκοτ Ρόμπι για τη Chanel -από την Αυστραλία και οι δύο είναι και οι επόμενοι συμπρωταγωνιστές στην επικείμενη κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου Ανεμοδαρμένα Ύψη της Έμιλι Μπροντέ που ενόχλησε πολύ.



Ο Χάρι Στάιλς είναι νίκησε τους Role Model, Ζακ Μπράιαν και Shaboozey.

Ο Χάρι Στάιλς, πρώην μέλος των One Direction, έχει κερδίσει ξανά αυτή την κατηγορία στο παρελθόν αλλά φέτος δυσκολεύτηκε στις ψήφους με τον Role Model στο TikTok να τον κοντράρει ακραία.

Με ανάρτηση του στο Instagram ο Role Model ευχαρίστησε τους θαυμαστές του που τον ψήφισαν και απευθύνθηκε στο PEOPLE γράφοντας:

«Είχατε την ευκαιρία να κάνετε πραγματικά κάτι για τον πολιτισμό και να δημιουργήσετε ένα όμορφο τέλος σε μια αουτσάιντερ ιστορία. Και δεν το κάνατε.»

