Ρόμπερτ Πάτινσον: Για έξι μήνες είχε κάνει «σπίτι» του ένα φουσκωτό σκάφος

O Ρόμπερτ Πάτινσον έδωσε συνέντευξη στο Architectural Digest και μίλησε για τον πρώτο καναπέ που δημιούργησε με τη σχεδιάστρια Νικόλ Γκόρντον. Μεταξύ άλλων, μίλησε για τον χειρότερο καναπέ που είχε ποτέ του, μία φουσκωτή βάρκα.

«Κάποια εποχή, το μόνο έπιπλο που είχα για περίπου έξι μήνες, ήταν μία φουσκωτή βάρκα που χρησιμοποιούσα σαν καναπέ, κρεβάτι και τραπεζαρία», είπε. «Μου άρεσε πολύ, αλλά μου δημιούργησε πολλά προβλήματα στην πλάτη».

Γνωστός για τον ρόλο του ως Edward Cullen στη σειρά ταινιών «Twilight Saga», ο ηθοποιός μπορεί πλέον να θεωρεί τον εαυτό του και σχεδιαστή επίπλων. Πριν από λίγο καιρό παρουσίασε έναν λευκό βελούδινο καναπέ, που βοήθησε στη σχεδίασή του. Ο ηθοποιός ασχολήθηκε με τον σχεδιασμό επίπλων, αφού ολοκλήρωσε την παραγωγή της ταινίας «The Batman», στην οποία πρωταγωνιστεί στον ομώνυμο ρόλο.

Ο Πάτινσον ξεκίνησε να σχεδιάζει έπιπλα «που σκεφτόμουν ότι θα έκαναν τον κόσμο να τα δει παιχνιδιάρικα και όχι επίσημα. Και είχαν όλα δυσανάλογα, oversized στοιχεία που ήταν αρκετά fun. Κι ενώ έφτιαχνα μακέτες από πηλό, είδα πως οι καμπύλες που μπαίνουν η μία πάνω από την άλλη, έκαναν ακριβώς το ίδιο», είπε στο AD.

Ο καναπές του είναι τεράστιος και μοιάζει με αυτί. Είναι καλυμμένος με λινό velvet ύφασμα και θα πουληθούν μόνο έξι κομμάτια.

Robert Pattinson Designed This Elegant Ear-Shaped Sofa | Architectural Digest

