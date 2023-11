Θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά ο Ρόμπερτ Πάτινσον;

Λίγες ώρες μετά τις εικόνες από τη βόλτα του ηθοποιού Ρόμπερτ Πάτινσον με τη Suki Waterhouse και οι φήμες για εγκυμοσύνη έχουν πάρει φωτιά.

Ο Άγγλος ηθοποιός Ρόμπερτ Πάτινσον και η Suki Waterhouse φέρονται να είναι μαζί από 2018, με τη σχέση τους να επιβεβαιώνεται ωστόσο το 2022.

Το ζευγάρι απόλαυσε την πεζοπορία του στο Λος Άντζελες και αυτό που προσέλκυσε το βλέμμα ήταν το φούσκωμα στην μπλούζα της Suki Waterhouse. Έτσι, ξεκίνησαν και οι φήμες για εγκυμοσύνη.

Η Suki Waterhouse φορούσε ένα μαύρο φούτερ και η κοιλίτσα της έμοιαζε φουσκωμένη.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον και η Suki Waterhouse έμοιαζαν συνεπαρμένοι ο ένας με τον άλλον πριν από μια εβδομάδα σε γκαλά στο Λος Άντζελες.

Είναι μαζί εδώ και 5 χρόνια, αλλά επιλέγουν να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

