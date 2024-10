Επικό βίντεο: Η τούρτα – έκπληξη στον Φουρνιέ και το «let’s get the win m@l@k@»

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο (29/10, 21.15) στο μεγάλο παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής της Euroleague.

Λίγες ώρες πριν οι ερυθρόλευκοι ετοίμασαν μια έκπληξη στον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του.

Ο Γάλλος έδειξε πως έχει ήδη μάθει τα… απαραίτητα ελληνικά, καθώς είπε την… εθνική μας λέξη απευθυνόμενος προς τους συμπαίκτες του, που του τραγουδούσαν το γνωστό τραγούδι των γενεθλίων.

🤔 @EvanFourmizz What did you wish for ?

🎂 Happy Birthday!!!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/l15KUWPrTV

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 29, 2024