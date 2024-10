Τα σκαριφήματα το Ουίλιαμ Μπλέικ- Βρέθηκαν ζωγραφιές που χάραξε σε πλάκες χαλκού 250 χρόνια πριν

Μια σειρά από παιδικά σκαριφήματα ενός από του μεγαλύτερους οραματιστές όλων των εποχών ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Ζωγραφιές που χάραξε σε πλάκες χαλκού ο Άγγλος ποιητής και ζωγράφος Oυίλιαμ Μπλέικ πριν από περίπου 250 χρόνια ανακαλύφθηκε από ερευνητές που χρησιμοποίησαν μια νέα τεχνολογία ικανή να εντοπίζει τις σχεδόν αόρατες χαράξεις.

Ο Μπλέικ, ο οποίος έγινε ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές της αγγλικής γλώσσας, είχε εργαστεί ως μαθητευόμενος στον χαράκτη Τζέιμς Μπασίρ, ο οποίος έφτιαχνε εικονογραφικές εκτυπώσεις, έναν από τους κύριους τρόπους εκτύπωσης εικονογραφημένων βιβλίων εκείνη την εποχή.

Σε διάφορα έργα του Μπλέικ παρατηρεί κανείς συχνά σχεδιασμένο ένα βέλος. Στα εν λόγω ευρήματα εντοπίστηκε επίσης σκαλισμένη ένα σκαρίφημα του ίδιου αυτού βέλους, ενώ σε ένα άλλο απεικονίζεται μια μικρογραφία ενός προσώπου.

Μάλιστα, τα μοτίβα αυτά, αλλά και ο τόπος στον οποίο βρέθηκαν, μαρτυρούν ότι ο Μπλέικ είναι πράγματι ο δημιουργός τους, παρόλο που οι πλάκες δεν φέρουν την υπογραφή του, δήλωσε ο Μαρκ Κρόσμπι, αναπληρωτής καθηγητής λογοτεχνίας στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Κάνσας.

«Όταν είδα για πρώτη φορά το πρόσωπο, ήταν μια συγκλονιστική στιγμή. Σχεδόν έπεσα από την καρέκλα μου», δήλωσε ο ειδικός στα έργα του Oυίλιαμ Μπλέικ, Μαρκ Κρόσμπι, ο οποίος βρήκε τα χαραγμένα αντικείμενα. «Κοιτούσα κάτι που είχε γίνει πριν από 250 περίπου χρόνια και δεν είχε ξαναγίνει».

Πολλά από τα χαρακτικά είναι αόρατα με γυμνό μάτι και βρέθηκαν με τη χρήση νέας τεχνολογίας σάρωσης υψηλής ανάλυσης στις βιβλιοθήκες Bodleian της Οξφόρδης, στις οποίες οι χάλκινες πλάκες είχαν κληροδοτηθεί το 1809.

«Νομίζω ότι είναι όπως κάθε έφηβος, ο οποίος ενδεχομένως βαριέται κάπως εύκολα κάνοντας αυτό το είδος της πολύ επαναλαμβανόμενης εργασίας, οπότε μουτζουρώνει».

Η ζωή του Ουίλιαμ Μπλέικ

Ο Ουίλιαμ Μπλέικ γεννήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 1757 και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο Λονδίνο, την πόλη που αποτέλεσε τους δικούς του «Άγιους Τόπους». Ο Μπλέικ ήταν γιος μίας μεσοαστικής οικογένειας και από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με τις τέχνες, ενώ οι γονείς του ήταν πολύ υποστηρικτικοί με την απόφασή του αυτή. Ξεκινώντας τις σπουδές του στη ζωγραφική, ο Μπλέικ μαθήτευσε στην ηλικία των 14 ετών στο πλάι ενός χαράκτη, όπου έμαθε την τέχνη που του εξασφάλισε τον βιοπορισμό καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Μάλιστα, σε ηλικία 21 ετών σπούδασε στη Βασιλική Ακαδημία Τεχνών, ωστόσο ανέπτυξε έντονη αντιπάθεια για το δόγμα της αριστείας και του ανταγωνισμού που επικρατούσε σε ακαδημαϊκό επίπεδο.

Η ποίηση και λογοτεχνία

Από νεαρή ηλικία, ο Ουίλιαμ Μπλέικ έγραφε ποιήματα, τα οποία συχνά μελοποιούσε με δικές του μελωδίες, ενώ κεντρικό ρόλο είχαν και πάλι τα αντιθετικά ζεύγη εννοιών. Αυτή η μέθοδος δεν είχε μόνο ποιητική λειτουργία, αλλά μπορούσε να λάβει και μία παιδαγωγική, πλατωνική διάσταση. Μέσα από την αντιπαραβολή αντιθετικών εννοιών, εξετάζονταν ιδέες και αντικείμενα με όρους αντιθέτων και, επιτρέποντας την πρόσβαση και στις δύο πλευρές της ζυγαριάς, ο άνθρωπος θα μπορούσε να φτάσει σε μια πραγματική κατάσταση φώτισης, πέρα από τη δεδομένη κατάσταση καταστολής. Η πρώτη ποιητική συλλογή του Μπλέικ ήταν τα «Ποιητικά Σχεδιάσματα» του 1783, που σήμερα περιγράφεται ως άσκηση ανακάλυψης και εξερεύνησης του προσωπικού στυλ γραφής, ενώ ήταν η μόνη συλλογή που κυκλοφόρησε χωρίς εικονογράφηση.

Το ποίημα του Γουίλιαμ Μπλέικ «And did those feet in ancient time», που συχνά αποκαλείται «Ιερουσαλήμ», θεωρείται συχνά ο ανεπίσημος εθνικός ύμνος της Αγγλίας, ενώ το «The Tyger» αποτελεί βασικό στοιχείο των αγγλικών σχολικών εγχειριδίων.

Ο πνευματισμός του Ουίλιαμ Μπλέικ

Ο Ουίλιαμ Μπλέικ είχε δηλώσει ότι είδε τα πρώτα οράματα σε ηλικία μόλις 4 ετών, ενώ υποστήριζε τακτικά ότι επικοινωνούσε με πνεύματα και ανώτερες δυνάμεις. Αναφερόμενος στην φωτισμένη εκτύπωση, τόνιζε πως ανέπτυξε τη μέθοδο μετά από υπόδειξη του νεκρού αδελφού του, ο οποίος εμφανίστηκε στον ύπνο του και του παρουσίασε την καινοτόμα πρακτική. Τόσο τα χαρακτικά όσο και τα ποιήματά του είχαν έντονο το μεταφυσικό στοιχείο, με θέματα από τη Βίβλο και τη χριστιανική παράδοση, χωρίς να περιορίζεται στην αποτύπωση μόνο του Θείου, αλλά και του Κακού. Οι επιρροές του μυστικισμού και του γνωστικισμού είναι κάτι παραπάνω από έκδηλες, καθώς δεν τις χρησιμοποίησε μόνο ως όχημα για να χτίσει τη μυθολογία του, αλλά αποτέλεσαν τον πυρήνα της διαπραγμάτευσης μεταξύ πραγματικότητας και υπερβατικότητας.

*Πηγή: Reuters