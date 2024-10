Μια γυναίκα από τη Φλόριντα των ΗΠΑ καταδικάστηκε για τη δολοφονία του συντρόφου της, τον οποίο έκλεισε σε βαλίτσα ενώ έπαιζαν μεθυσμένοι κρυφτό και τον άφησε να πεθάνει από ασφυξία.

Η 47χρονη Σάρα Μπουν κρίθηκε ένοχη για ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού για τον θάνατο του 42χρονου Χόρχε Τόρες Τζούνιορ, όπως ανακοίνωσαν οι εισαγγελείς.

«Πρόκειται για μια πραγματικά φρικτή δολοφονία», δήλωσε ο Εισαγγελέας Άντριου Μπέιν. Και πρόσθεσε: «Κανείς δεν αξίζει αυτόν τον βασανιστικό θάνατο, να προσπαθεί να πάρει ανάσα μέσα σε μια βαλίτσα. Σήμερα, αποδόθηκε δικαιοσύνη με την καταδίκη της Σάρα Μπουν».

Ο δικηγόρος της 47χρονης, Τζέιμς Όουενς, ανέφερε ότι η εντολέας του πάσχει από το «σύνδρομο κακοποιημένης συζύγου».

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσή της στη δίκη, η Μπουν ισχυρίστηκε ότι έπινε με το θύμα το βράδυ της 23ης Φεβρουαρίου 2020, όταν ο Τόρες πρότεινε ξαφνικά να παίξουν κρυφτό. Στη συνέχεια, εκείνος μπήκε για πλάκα σε μια μεγάλη βαλίτσα και η Μπουν τον έκλεισε μέσα, συνεχίζοντας το «αστείο» του. Ωστόσο, είχε την πρόθεση να του «δώσει ένα μάθημα» εξαιτίας της κακοποιητικής του συμπεριφοράς.

Σύντομα, ο Τόρες άρχισε να δυσκολεύεται στην αναπνοή και να την παρακαλεί να τον ελευθερώσει, όμως εκείνη αρνούνταν.

Σε βίντεο που τράβηξε η ίδια από το περιστατικό, ακούγεται να τον ειρωνεύεται, υπενθυμίζοντάς του τις φορές που την είχε χτυπήσει, ενώ εκείνος καλεί μάταια σε βοήθεια. Λέει χαρακτηριστικά ο 42χρονος:

-Σάρα, δεν μπορώ να αναπνεύσω, μωρό μου.

-Πρόβλημά σου.

-Σάρα, δεν μπορώ να αναπνεύσω.

-Δικό σου πρόβλημα.

«Sarah! I can’t breathe!» The jury sees the biggest piece of evidence in FL v. #SarahBoone, her video recording of #JorgeTorres zipped into the suitcase.

The video shows her boyfriend begging for help many times before he suffocated to death.#CourtTV – #SuitcaseMurderTrial pic.twitter.com/hNnGYQSjDz

— Court TV (@CourtTV) October 21, 2024