Σελένα Γκόμεζ: Δείχνει τα σπυράκια της σε selfie και το διαδίκτυο την αποθεώνει

Η Σελένα Γκόμεζ, 32, που έχει αναδειχθεί σε υπερδύναμη της βιομηχανίας του θεάματος και δισεκατομμυριούχος σύμφωνα με το Bloomberg δημοσίευσε μια selfie χωρίς μέικ απ την Τρίτη, 22 Οκτωβρίου.

Στη φωτογραφία που ανέβηκε στα Instagram Stories της, η τραγουδίστρια, ηθοποιός και επιχειρηματίας δείχνει την ακμή της, υπενθυμίζοντας ότι πίσω από τους προβολείς είναι μια γυναίκα νέα με δερματικά προβλήματα.

«Ακόμη και το δέρμα μου τα έχει μαζί μου σήμερα», έγραψε η Σελένα Γκόμεζ πάνω στη φωτογραφία.

Τα δύο κόκκινα σπυράκια στο πηγούνι της Σελένα Γκόμεζ έγιναν αφορμή για να την αποθεώσει το διαδίκτυο.

«Είσαι αληθινή!» έγραψε ένας χρήστης. «Aυτή είναι η πραγματικότητα μας» σχολίασε άλλος.

Η «απογυμνωμένη» ανάρτηση της Γκόμεζ έρχεται μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση της στην πρεμιέρα της ταινίας της Emilia Pérez στο Λος Άντζελες τη Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου.

Η ηθοποιός του τηλεοπτικού hit «The Only Murders in the Building» εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί φορώντας δημιουργία του οίκου Ellie Saab Couture Duchesse.

Η νέα τάση που ακολουθούν οι celebrities

Όλο και περισσότερες γυναίκες σύμβολα επιλέγουν το τελευταίο διάστημα να αφήνουν πίσω τους μεικ απ, πούδρα, μάσκαρα, ρουζ και κραγιόν σε ένα κίνημα μέσα από το οποίο θέλουν να κάνουν κάθε θηλυκό να αγαπήσει τον εαυτό του όπως ακριβώς είναι.

Η Τζένιφερ Λόπεζ δεν διστάζει να δείχνει μέσα από βίντεο και φωτογραφίες το πρόσωπό της αμακιγιάριστο χωρίς φίλτρα όπως ακριβώς ξυπνάει.

Σίντι Κρόφορντ, Σελένα Γκόμεζ, Τζίτζι Χαντίντ, Κιμ Καρντάσιαν και Χέιλι Μπίμπερ ποζάρουν άβαφες για το νέο κίνημα που έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια η Αλίσια Κις.

Τα τελευταία χρόνια η Αλίσια Κις πήρε την απόφαση να πει όχι σε κάθε τι που κρύβει την φυσική της ομορφιά. Πλέον, ακολουθεί μία make-up free ρουτίνα χωρίς αυτό να σημαίνει πως παραλείπει το skincare.

Απλώς, όπως δηλώνει και η ίδια δεν θέλει να περιορίζεται από τους κανόνες του μακιγιάζ. η τελευταία από τις σταρ που υποστηρίζουν το κίνημα.

Η Γκόμεζ είναι μια ακόμη celebrity που λέει ναι στη no-make up τάση που έχει υπερασπιστεί με σθένος η Πάμελα Άντερσον.