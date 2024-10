«Η Ληστεία της Συμφοράς»: Έξι εντελώς ανίκανοι κλέφτες προσγειώνονται στο Θέατρο Λαμπέτη

Τα Αθηναϊκά Θέατρα παρουσιάζουν την ξέφρενη κωμωδία «Η Ληστεία της Συμφοράς» (The Comedy About a Bank Robbery) σε μία παραγωγή υψηλών προδιαγραφών με υπέροχα σκηνικά, κοστούμια, ειδικά εφέ, ακροβατικά, ζωντανή μουσική, που όλα είναι… λάθος!

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Νικορέστης Χανιωτάκης.

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά) : Ιωάννης Απέργης, Κατερίνα Γερονικολού, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Τίτος Γρηγορόπουλος, Δημήτρης Κουρούμπαλης, Θάνος Μπίρκος, Αρετή Πασχάλη, Χάρης Χιώτης, Γιώργος Χρανιώτης.

«Η Ληστεία της Συμφοράς»: Λίγα λόγια για το έργο και την ιστορία του

Αθήνα 1958.

Μία τρελή απόδραση. Ένα τεράστιο διαμάντι. Έξι εντελώς ανίκανοι κλέφτες. Ένας αιώνια μαθητευόμενος ταμίας. Ένας απελπισμένος φύλακας που κοιμάται -κυριολεκτικά- όρθιος.

Οι οιωνοί δεν είναι και οι καλύτεροι!

Δύο κατάδικοι δραπετεύουν από τις φυλακές της Δραπετσώνας και σχεδιάζουν να κλέψουν ένα διαμάντι αμύθητης αξίας που φυλάσσεται στην Alexandras Bank, μια περιφερειακή ελληνική τράπεζα επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας!

Όταν, όμως, μπλέκουν κι άλλοι στο κόλπο, οι εξελίξεις είναι απρόσμενες και όλα πάνε στραβά.

Θα καταφέρει ο δραπέτης Μάκης Ρέτζος και η συμμορία του, να κάνουν τη ληστεία της χρονιάς;

Σε μία νύχτα θεαματικής τρέλας όλα να τα περιμένει κανείς…

Μήπως η «ληστεία της χρονιάς» καταλήξει σε «ληστεία… της συμφοράς»;

Πριν από δεκάξι χρόνια οι Henry Lewis, Jonathan Sayer και Henry Shields δημιούργησαν στο Λονδίνο την ομάδα «Mischief Theatre» και πήγαν σε άλλα επίπεδα τη σύγχρονη κωμωδία! Τα έργα τους, που βασίζονται στην συνθήκη «όλα πάνε στραβά», έγιναν τεράστιες επιτυχίες παγκοσμίως, κάνοντας τους θεατές να πιάνουν την κοιλιά τους απ’ τα γέλια. Από το πρώτο έργο τους «The Play that goes wrong», μέχρι το «The Magic that goes wrong» και το «The Comedy about a Bank Robbery», οι παραστάσεις τους διακρίνονται για τη φαντασία, το χιούμορ, τις ανατροπές και τους εφευρετικούς αυτοσχεδιασμούς που καλούνται να κάνουν οι ηθοποιοί επί σκηνής.

Διάρκεια παράστασης: 120’ (με διάλειμμα)

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets