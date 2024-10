Όπλα λέιζερ ανοίγουν νέο κεφάλαιο στην ιστορία του πολέμου

Οι αμυντικές εταιρείες επιταχύνουν τα σχέδια για την ανάπτυξη όπλων λέιζερ χαμηλού κόστους και υψηλής ενέργειας, καθώς οι στρατοί σε όλο τον κόσμο αναζητούν τρόπους αντιμετώπισης των φτηνών νέων απειλών, όπως τα drones, επισημαίνουν σε δημοσίευμά τους οι Financial Times.

Μερικοί από τους πιο γνωστούς κατασκευαστές τέτοιων όπλων στον κόσμο, όπως η αμερικανική RTX και η ευρωπαϊκή MBDA, καθώς και η βρετανική QinetiQ, επενδύουν πολλά στην τεχνολογία αιχμής — που από καιρό θεωρείτο περισσότερο επιστημονική φαντασία παρά πραγματικότητα.

Ο αγώνας για την ανάπτυξη των όπλων, των οποίων οι ακτίνες λέιζερ κόβουν το μέταλλο και καταστρέφουν τα ηλεκτρονικά είδη, έχει πάρει νέα επείγουσα ανάγκη καθώς οι κυβερνήσεις αναζητούν οικονομικά πιο αποδοτικούς τρόπους για να αντιμετωπίσουν τη διάδοση φθηνών drones και πυραύλων.

Νωρίτερα φέτος, βρετανικά και αμερικανικά πλοία αναγκάστηκαν να εκτοξεύσουν πυραύλους πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για να καταρρίψουν drones που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούτι στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Τελικά δεν είναι οικονομικά βιώσιμο να καταρρίψεις ένα drone 100 ή 1.000 δολαρίων με αναχαιτιστή 1 εκατομμυρίου δολαρίων συν», δήλωσε ο Τζέιμς Μπλακ, αμυντικός ερευνητής στο Rand Europe, ένα μη κερδοσκοπικό ερευνητικό ινστιτούτο.

Για δεκαετίες, οι ΗΠΑ διεξάγουν έρευνα για «κατευθυνόμενα ενεργειακά όπλα», όπως λέιζερ και συστήματα μικροκυμάτων υψηλής ισχύος, κυρίως στο πλαίσιο της αμυντικής πρωτοβουλίας «Star Wars» του Ρόναλντ Ρίγκαν. Αν και τα λέιζερ έχουν χρησιμοποιηθεί ως αποστασιοποιητές και για να θαμπώνουν τους πιλότους στο πεδίο της μάχης, μόνο τώρα, με την πρόοδο στους υπολογιστές, τις οπτικές τεχνολογίες και τις οπτικές ίνες, οι χώρες επιδιώκουν να τα εκμεταλλευτούν ως αποτελεσματικά όπλα.

