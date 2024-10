Ο Λούκα Γκουαντανίνο θα σκηνοθετήσει τo νέο «American Psycho»

Σύμφωνα με το Deadline, ο Λούκα Γκουαντανίνο βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Lionsgate για να μεταφέρει στην οθόνη μια νέα εκδοχή του μυθιστορήματος του Μπρετ Ίστον Έλις, «American Psycho».

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Lionsgate Άνταμ Φόγκελσον δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που προσθέτουμε άλλον έναν κορυφαίο σκηνοθέτη στην επερχόμενη λίστα μας. Ο Λούκα είναι ένας λαμπρός καλλιτέχνης και ο τέλειος οραματιστής για να δημιουργήσει μια εντελώς νέα ερμηνεία αυτής της ισχυρής και κλασικής πνευματικής ιδιοκτησίας».

Δεν πρόκειται για remake

Το «American Psycho» θεωρήθηκε πρωτοποριακό και αμφιλεγόμενο όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1991. Επρόκειτο την ιστορία ενός τραπεζίτη που μετατράπηκε σε κατά συρροή δολοφόνο, του οποίου οι βίαιες τάσεις γίνονται όλο και πιο σαδιστικές και πολύπλοκες καθώς η ιστορία συνεχίζεται.

Το μυθιστόρημα μεταφέρθηκε σε ταινία με πρωταγωνιστή τον Κρίστιαν Μπέιλ το 2000 και αργότερα σε θεατρικό μιούζικαλ με πρωταγωνιστή τον Ματ Σμιθ.

Το Deadline αναφέρει ότι η εκδοχή του Γκουαντανίνο δεν θα είναι ένα remake αλλά μια νέα προσέγγιση του πρωτότυπου έργου.

Η είδηση αυτή έρχεται καθώς η διασκευή του «Queer»του Γουίλιαμ Μπάροουζ, με πρωταγωνιστές τον πρώην αστέρα του Μποντ Ντάνιελ Κρεγκ και τον Ντρου Στάρκι, κάνει το γύρο των κινηματογραφικών φεστιβάλ ενόψει της κυκλοφορίας του το Νοέμβριο, κάνοντας πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Oι επιτυχίες του Λούκα Γκουαντανίνο

Ο Γκουαντανίνο, γνωστός για τη σκηνοθεσία των ταινιών Call Me By Your Name με τον Τιμοθέε Σαλαμέ και Challengers με τους Μάικ Φάιστ, Τζος Ο’ Κόνορ και Ζεντάγια, συνεργάζεται με τον σεναριογράφο Σκοτ Μπερνς για τη διασκευή.

Ο Μπερνς έχει συμμετάσχει στις σειρές The Report, Side Effects, The Bourne Ultimatum και πιο πρόσφατα δημιούργησε τη σειρά Extrapolations για το Apple TV+.

Ο Γκουαντανίνο έλαβε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ για την ταινία Call Me By Your Name το 2017 και το Challengers εμφανίστηκε στο Νο1 του box office, λαμβάνοντας πολύ καλές κριτικές, και έκτοτε έγινε η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του σκηνοθέτη μέχρι σήμερα, αφού έκανε 93,9 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.

*Με πληροφορίες από: Pink News | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Wikimedia Commons