Στα μπουζούκια θα είναι ωραία με τον ΣΥΡΙΖΑ παρέα

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, λατρεμένες μου βιοπαλαίστριες, νομίζω ότι βρήκα τη λύση της επόμενης μέρας στον ΣΥΡΙΖΑ. Να πουλήσει τα δικαιώματα της ιστορίας του εδώ κι ένα χρόνο σε κάποια streaming πλατφόρμα και να τη γυρίσει σε 3-4 κύκλους, όσο πάει τέλος πάντων. Θα μου πείτε σιγά, εδώ δεν ενδιαφέρει πλέον τους Έλληνες, θα ενδιαφέρει τους ξένους; Μην το λέτε, μ’ ένα καλό καστ μπορεί να κάνει παπάδες. Το σενάριο το έχουμε έτοιμο. Φροντίζει γι’ αυτό ο Παυλής.

Γλυκούλης

«Τον κάνατε πληγωμένο πρίγκηπα», είπε, απευθυνόμενος στους 87 ο Παυλής και δεν ξέρω γιατί αλλά στο μυαλό μου ήρθε αμέσως η εικόνα του Πρίγκηπα Γλυκούλη από την γνωστή ταινία «Σρεκ». Η αλήθεια είναι πως ο Stefanos είναι γλυκούλης εμφανισιακά, για να τα λέμε όλα. Δεν έχει αυτό το αριστερό, το μίζερο, το όξω από δω που έχουν οι περισσότεροι μες στον ΣΥΡΙΖΑ. Εξαιρείται ο Διονύσης ο Τεμπονέρας που είναι επίσης ωραίο παιδί.

Ολομόναχοι

Κοιτάξτε να δείτε πως θα την πάθουν στο τέλος οι Συριζαίοι και ο Stefanos μαζί. Θα πηγαίνουν τα τζαρτζαρίσματα σύννεφο έως το συνέδριο και όταν κάποια στιγμή ξεκαθαρίσει, one way or another το τοπίο, θα διαπιστώσουν ότι είναι ολομόναχοι. Γιατί το λέω αυτό; Το συμπεραίνω απ’ τη χθεσινή, νέα δημοσκόπηση που δείχνει τον ΣΥΡΙΖΑ πέμπτο κόμμα, κάτω από το 8%, την ώρα που το ΠΑΣΟΚ τσίμπησε δυόμισι μοναδούλες και βρίσκεται λίγο πάνω από το 14%.

Ερώτημα

Κι εδώ που τα λέμε, για να είμεθα και ειλικρινείς…. Ποιόν μπορεί να πείσει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτό το χάλι; Ποιός πολίτης με την ελάχιστη ενσυναίσθηση και αξιοπρέπεια μπορεί να σαγηνευτεί απ’ αυτό ριάλιτι; Ποιός θα γυρίσει και θα πει «ας τους ψηφίσω αυτούς, είναι καλοί για τη χώρα, έχουν σχέδιο και όραμα;». Κι αυτό ισχύει για όλους ανεξαιρέτως εκεί μέσα, είτε λέγονται 87 είτε Stefanos.

Μπουζούκια

Πρωί, πρωί με τον καφέ είδα τη νέα ανακοίνωση του Stefanos που θέτει ερωτήματα για το που θα γίνει το συνέδριο αφήνοντας υπόνοιες περί νυχτερινού κέντρου. Όπα, εδώ είμαστε. Συμφωνώ, αν υπάρχει τέτοια ιδέα στο τραπέζι. Θα φέρει ο καθένας το μπουκαλάκι του, το φυστικάκι του, τα σέα και τα μέα του και ανάμεσα στις ομιλίες για φιλική συμμετοχή, θα βγει ο τραγουδιστής να πει το «Τι ήμουνα για σένανε τι ήσουνα για μένανε καιρός πια για να λογαριαστούμε».

Πρόποση

Το χορευτικό θα το αναλάβει η Ρένα η Δούρου και γύρω της θα χτυπάνε παλαμάκια όλοι, εχθροί και φίλοι μες στο κόμμα. Γαρδένιες θα πετάει άφθονες η Θεοδώρα η Μεγάλη και ο Νίκος ο Παππάς θα καθοδηγεί τα γκαρσόνια, ώστε όλοι στην παρέα να έχουν άφθονο πιοτό για να κάνουν πρόποση στην Αριστερά του μέλλοντός μας. Μεγαλεία!

Restart

Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν απλώσει τους … «χάρτες» πάντως στο μεγάλο τραπέζι και σχεδιάζουν να κάνουν «αντεπίθεση». Συνοφρυωμένοι, προβληματισμένοι και με την αγωνία ζωγραφισμένοι στο πρόσωπο τους. Ολοι οι επιτελείς! Βέβαια το λένε κι αλλιώς. Ευγενικά το ονομάζουν restart. Ωστόσο έχω χάσει τον αριθμό των restart που έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου. Αφού το κάθε ένα είχε την τύχη του … προηγούμενου! Πήγαινε άπατο!

Πολλά μαζεύονται

Τώρα το ξανασκέφτονται. Αλλά δεν είναι κι η πιο κατάλληλη στιγμή. Καλύτερα προς το παρόν να παίξουν άμυνα. Λένε. Διότι μπροστά τους έχουν τον προϋπολογισμό – και την γενική απεργία της ΓΣΕΕ στις 20 Νοεμβρίου – ο οποίος είναι πολύ στενός, μα πολύ στενός! Σα να είχαμε μνημόνιο, ένα πράγμα. Αρχίζουν οι συζητήσει περί των ελληνοτουρκικών. Και κανείς δεν γνωρίζει τι θα προκύψει. Προσθέστε και τον αστάθμητο – αλλά εξαιρετικά κρίσιμο – παράγοντα των αμερικανικών εκλογών. Όπως επίσης και την προεδρική εκλογή στις αρχές του 2025. Κι έτσι έχετε ένα «κουβάρι» μεγάλων επικείμενων εξελίξεων. Πώς να κάνει ο έρμος «αντεπίθεση». Με τι δυνάμεις;

Δυστοκία

Στην Χαριλάου Τρικούπη ο επανεκλεγείς κ. Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθεί να αποδεχθεί τη νέα πραγματικότητα. Δηλαδή ότι πρέπει να «μοιράσει το παιχνίδι». Πέρα από τους … φίλους του! Φυσικά. Ε, και υπάρχει μία δυστοκία. Είδα όμως κάτι που αν τελικώς ισχύσει θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο επόμενο διάστημα….

Εκκολαπτήριο

Σκέφτεται, λέει, να τοποθετήσει την κυρία Αννα Διαμαντοπούλου επικεφαλής του πολιτικού σχεδιασμού ή του προγράμματος. Προφανώς για να διαπρέψει – όπως τότε που ήταν Επίτροπος και είχε εισαγάγει «ελαστική εργασία». Ετσι το έλεγαν τότε – ήταν η εποχή των «απασχολίσιμων». Την θυμάστε; Σε πολλούς ανθρώπους έχει μείνει αξέχαστη! Νομίζω πως θα είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Ο κ. Ανδρουλάκης θα κάνει επιτυχία! Να είστε βέβαιοι….