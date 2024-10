Η Βόρεια Κορέα χαρακτήρισε τη Νότια Κορέα “εχθρικό κράτος”, μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά ΜΜΕ της χώρας, επιβεβαιώνοντας ότι η εθνική συνέλευσή της έχει τροποποιήσει το σύνταγμα, ευθυγραμμιζόμενη με την εξαγγελία του ηγέτη της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν ν’ απορρίψει πλέον ως εθνικό στόχο την ενοποίηση της Κορεατικής Χερσονήσου.

Το πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας KCNA μετέδωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας ανατίναξαν προχθές, τμήματα του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου στα σύνορα με τη Νότια Κορέα, στο πλαίσιο ανάληψης νόμιμης δράσης κατά ενός εχθρικού κράτους, όπως ορίζεται από το αναθεωρημένο σύνταγμα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Τμήματα των εξήντα μέτρων του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου στην πλευρά της Βόρειας Κορέας έχουν τώρα υποστεί ολική καταστροφή στο πλαίσιο “ενός συνολικού αποκλεισμού της επικράτειας” της Βόρειας Κορέας από το Νότο, μετέδωσε το KCNA.

North Korea has blown up parts of the roads connecting it to South Korea, according to footage released by the South Korean Defense Ministry. The roads were built briefly during rapprochement between both countries and had not been used in years. https://t.co/vlGmEoqDH5 pic.twitter.com/NUHKP0Yrg7

— The New York Times (@nytimes) October 15, 2024