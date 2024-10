World Food Day: H ΔΩΔΩΝΗ στοχεύει στη μείωση του food waste και προσφέρει τρόφιμα σε μία εποχή επισιτιστικής ανασφάλειας

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Παγκόσμια Ημέρα Φαγητού (World Food Day), η οποία καθιερώθηκε το 1979 και γιορτάζεται στις 16 Οκτωβρίου, αποτελεί ένα ορόσημο που μας υπενθυμίζει πως η πρόσβαση στην ποιοτική και ασφαλή τροφή είναι αναφαίρετο δικαίωμα για όλους τους ανθρώπους. Το φετινό θέμα της ημέρας, «Right to Foods for a Better Life and a Better Future», αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη να περιορίσουμε το φαινόμενο του food waste και να αναγνωρίσουμε την τραγική αντίθεση που επικρατεί στον κόσμο: 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τροφίμων καταλήγουν στα απορρίμματα ετησίως, όταν 1 στα 4 παιδιά παγκοσμίως επιβιώνουν σε συνθήκες επισιτιστικής ανασφάλειας, καταναλώνοντας δύο ή λιγότερες ομάδες τροφίμων την ημέρα.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, υπολογίζεται πως κάθε χρόνο πετιούνται πάνω από 1.000.000 τόνοι τροφίμων, ενώ το 1/4 αυτών θα μπορούσε να ανακατανεμηθεί και να καταναλωθεί με ασφάλεια, καλύπτοντας τις ανάγκες 300.000 ατόμων περίπου. Τι μπορούμε να κάνουμε για να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση; Ας αντλήσουμε έμπνευση από τη ΔΩΔΩΝΗ, η οποία αποτελεί ενεργό μέλος της «Συμμαχίας για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων», ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που στοχεύει στη μείωση του food waste και της επισιτιστικής ανασφάλειας στη χώρα μας, επιδιώκοντας να ελαχιστοποιεί την σπατάλη τροφίμων σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Μία διαδικασία παραγωγής που αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το φαινόμενο του food waste

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ , περίπου το 14% των τροφίμων σπαταλάται στη διαδικασία παραγωγής, δηλαδή πριν φτάσει στο στάδιο της λιανικής πώλησης. Όχι, όμως, τα προϊόντα της ΔΩΔΩΝΗ, αφού η εταιρεία έχει βελτιστοποιήσει τις συνθήκες παραγωγής και συσκευασίας, προσφέροντας προϊόντα με μεγάλη διάρκεια ζωής, τα οποία διατηρούν τη φρεσκάδα και τα γευστικά χαρακτηριστικά τους αναλλοίωτα. Μάλιστα, όπου είναι εφικτό, έχει αντικαταστήσει τη φράση «ανάλωση έως» με το «ανάλωση κατά προτίμηση», επιτρέποντας τη μείωση της σπατάλης τροφίμων στο τελικό στάδιο, δηλαδή του καταναλωτή.

Προφανώς, αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις μονάδες παραγωγής της εταιρείας, οι οποίες είναι διαπιστευμένες με τα αυστηρότερα πρότυπα ασφάλειας και διαχείρισης, λαμβάνοντας την υψηλότερη βαθμολογία. Συγκεκριμένα, τα εργοστάσια στα Ιωάννινα και τη Θήβα είναι πιστοποιημένα με τα πρότυπα ασφάλειας ISO 22000, BRC & IFS, καθώς και με το πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001. Εντός των παραγωγικών μονάδων εφαρμόζεται ένα πλέγμα αναλύσεων το οποίο περιλαμβάνει τα ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα, το περιβάλλον (αέρας, επιφάνειες και προσωπικό) και τον εξοπλισμό του εργοστασίου. Το προϊόν αποδεσμεύεται προς το επόμενο στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, μόνο αν τα αποτελέσματα είναι εντός των αυστηρών ορίων που έχουν τεθεί.

Μιλώντας με αριθμούς, στα τέσσερα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, όπως και στα δύο εργοστάσια της εταιρείας στην Ελλάδα, διενεργούνται περισσότερες από 450.000 αναλύσεις ετησίως και πάνω από 1200 αναλύσεις την ημέρα, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων από την παραγωγή, μέχρι και τα ψυγεία των καταστημάτων. Επιπλέον, η ΔΩΔΩΝΗ συνεργάζεται με περισσότερους από 2500 παραγωγούς, οι οποίοι προμηθεύουν την πρώτη ύλη, εφαρμόζοντας αυστηρά κριτήρια ποιότητας. Το γάλα παραλαμβάνεται καθημερινά και υποβάλλεται σε εκατοντάδες ελέγχους, πριν εισαχθεί στο εργοστάσιο για περαιτέρω επεξεργασία. Ένα γάλα που δεν πληροί τα αυστηρά πρότυπα ελέγχου, είτε δεν παραλαμβάνεται, είτε απορρίπτεται.

Κλείνοντας, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως η ΔΩΔΩΝΗ, η κορυφαία γαλακτοβιομηχανία της Ηπείρου, υλοποιεί ετησίως μία μεγάλη ποικιλία δράσεων εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης, έχοντας τον άνθρωπο και το περιβάλλον σταθερά στο επίκεντρο, όπως προστάζει και η Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων. Παράγει δεκάδες εκατομμύρια μερίδες ετησίως και τις διανέμει σε 51 χώρες σε όλο τον κόσμο, ενώ το 2023 παρείχε περίπου 70000 μερίδες σε κοινωνικές δομές σε όλη τη χώρα. Με τα προϊόντα της καλύπτει διαφορετικές ανάγκες, απευθυνόμενη σε ομάδες με διαφορετικές διατροφικές συνήθειες, για αυτό άλλωστε διαθέτει πρότυπα για την παραγωγή προϊόντων με Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης, αλλά και πιστοποίηση Vegan & Vegeterian για την αντίστοιχη κατηγορία.