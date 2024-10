Βγαίνουν ραντεβού η Μέριλ Στριπ και ο Μάρτιν Σορτ;

«Νέος έρωτας, δεν είναι υπέροχο;» γράφει η Kase Wickman στο Vanity Fair. «Επίσης σπουδαία η όχι και τόσο νεανική αγάπη» συνεχίζει.

«Και η φιλία! Ας μην τα χτυπάμε! Οι φήμες για το αν οι βασικοί πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ, Μέριλ Στριπ και Μάρτιν Σορτ, οι οποίοι είναι συμπρωταγωνιστές στις δύο τελευταίες σεζόν της υποψήφιας για Emmy σειράς Only Murders in the Building, είναι κάτι περισσότερο από φίλοι και συνεργάτες, κυκλοφορούν εδώ και μήνες» παραδέχεται η Wickman.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Μέριλ Στριπ στο Vanity Fair λίγο πριν τα Emmy 2024, είναι ακριβώς αυτό: φήμες. «Είναι απλώς φίλοι», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ηθοποιού, ορθά κοφτά.

Υπάρχει σίγουρα οικειότητα μεταξύ τους

Μόνο φίλοι

Οι δυο τους έβαλαν τη ρομαντική φαντασία του κοινού σε λειτουργία τον Ιανουάριο, όταν παρευρέθηκαν μαζί στις Χρυσές Σφαίρες και έδειχναν αρκετά άνετοι μεταξύ τους. Όχι πολύ πριν από αυτό το γεγονός, τον Οκτώβριο του 2023, οι εκπρόσωποι της Στριπ επιβεβαίωσαν ότι η ηθοποιός και ο σύζυγός της, Ντον Γκάμερ, είχαν χωρίσει αθόρυβα «περισσότερα από έξι χρόνια πριν» μετά από δεκαετίες γάμου.

Η 75χρονη νικήτρια πολλών Όσκαρ και Έμμυ έχει το ταλέντο να κρατάει την προσωπική της ζωή ιδιωτική, εκτός από το ότι είναι μια από τις πιο διάσημες ηθοποιούς της σύγχρονης εποχής. Μετά τις Σφαίρες, οι εκπρόσωποί τους επέμειναν, όπως συνεχίζουν ακόμα να κάνουν, ότι οι δυο τους είναι μόνο φίλοι.

Η ζωή μερικές φορές μιμείται την τέχνη, και η Στριπ και ο Σορτ υποδύονται «συναδέλφους που γίνονται φίλοι, που γίνονται εραστές στο Only Murders

Η ζωή μιμείται την τέχνη

Ο 74χρονος Μάρτιν Σορτ ήταν παντρεμένος με τη Νάνσι Ντόλμαν από το 1980 μέχρι το θάνατό της από καρκίνο των ωοθηκών το 2010. Έκτοτε δεν είχε επιβεβαιωμένη, ερωτική σχέση και μιλάει ακόμα τρυφερά για τη Ντόλμαν, λέγοντας στο περιοδικό AARP the Magazine, το 2019, ότι εξακολουθεί να επικοινωνεί μαζί της.

«Πιστεύω ότι όταν οι άνθρωποι πεθαίνουν, κάνουν ζουμ στους ανθρώπους που τους αγαπούν», είπε. «Η ιδέα ότι απλά τελειώνει και δεν μιλάμε γι’ αυτούς -αυτό είναι λάθος….για μένα, η Νάνσι είναι ακόμα εδώ».

Η ζωή μερικές φορές μιμείται την τέχνη, και η Στριπ και ο Σορτ υποδύονται «συναδέλφους που γίνονται φίλοι, που γίνονται εραστές στο Only Murders, με πολλές ευκαιρίες για δείπνο στην πορεία όλου αυτού». Σας θυμίζει κάτι;

Ο κωμικός και τηλεοπτικός παρουσιαστής, Μπιλ Μάχερ, είναι ανάμεσα σε αυτούς που υποστηρίζουν «αυτά τα δύο τρελά παιδιά»

«Δύο φίλοι μου που τα έφτιαξαν»

Ο κωμικός και τηλεοπτικός παρουσιαστής, Μπιλ Μάχερ, είναι ανάμεσα σε αυτούς που υποστηρίζουν «αυτά τα δύο τρελά παιδιά», απαντώντας στην επιμονή του καλεσμένου του, Μάρτιν Σορτ, ότι «δεν είμαστε ζευγάρι, είμαστε απλά πολύ στενοί φίλοι», λέγοντας γελώντας: «Θα έπρεπε να είστε ζευγάρι, ωστόσο. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο ισχυρό στο Χόλιγουντ από ένα power couple».

Πριν κάτι μήνες, οι δυο τους εθεάθησαν σε δείπνο με μια παρέα φίλων στη Σάντα Μόνικα. Τον Μάρτιο, πήγαν στο Μπρόντγουεϊ για να παρακολουθήσουν το Merrily We Roll Along, το οποίο τελικά κέρδισε το Tony για την καλύτερη αναβίωση μιούζικαλ.

Μήπως η Στριπ και ο Σορτ είναι οι «δύο φίλοι μου που τα έφτιαξαν», για τους οποίους κουτσομπόλευε με την Τέιλορ Σουίφτ στις Χρυσές Σφαίρες η συναδέλφισσά της, η πρωταγωνίστρια του Only Murders, Σελένα Γκόμεζ; Το διαδίκτυο σίγουρα θέλει να το πιστεύει.

Τελικά;

Στη συνέχεια, τον Αύγουστο, η Μέριλ Στριπ και ο Μάρτιν Σορτ εθεάθησαν να κρατιούνται χέρι-χέρι στις εκδηλώσεις για την πρεμιέρα της τέταρτης σεζόν του Only Murders. Το διαδίκτυο και πάλι τρελάθηκε.

Ωστόσο, οι ρεπόρτερ εξέδωσαν, για ακόμη μια φορά, την ετυμηγορία «απλά φίλοι», αφού μια πηγή του Page Six μέσα από το πάρτι είπε ότι οι δύο «ήταν σε πολύ καλή διάθεση, γελούσαν. Ήταν πολύ γλυκό και χαριτωμένο».

Το «Only Murders in the Building» ήταν υποψήφιο για 21 συνολικά Emmy φέτος, τιμώντας την τρίτη σεζόν της σειράς, αλλά δεν κέρδισε κάποιο βραβείο. Η Στριπ είχε μια υποψηφιότητα στην κατηγορία εξαιρετικής γυναικείας ερμηνείας σε κωμωδία και ο Σορτ στην κατηγορία εξαιρετικού πρωταγωνιστή σε κωμωδία, όπου ήταν επίσης υποψήφιος για τις δύο πρώτες σεζόν της σειράς.

*Με στοιχεία από vanityfair.com | Αρχική Φωτό: Hulu / Instagram